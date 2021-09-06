Слух: 9 сентября анонсируют ремейк или продолжение inFamous

Sony возвращается к серии inFamous, а анонс нового проекта может состояться уже в четверг на большом шоу PlayStation. Об этом рассказал известный инсайдер и ведущий подкаста XboxEra Podcast под псевдонимом Shpeshal_Nick.

Существует шанс, что мы увидим возвращение inFamous на мероприятии Sony в четверг. Скрестим пальцы.

Инсайдер сразу подчеркнул, что он не смог подтвердить информацию о скором анонсе из своих источников. Более того, он не знает, о чём конкретно идёт речь — ремейках первых двух частей или полноценной новой части. Об этом пока остаётся гадать.

Создатели inFamous из студии Sucker Punch вряд ли работают над проектом. В прошлом году команда выпустила Ghost of Tsushima, а недавно, 20 августа, самурайский экшен расширили и обновили для PS5.

inFamous дебютировала в мае 2009 года — это был супергеройский экшен, особенность которого заключалась в возможности формировать репутацию протагониста. В зависимости от добрых или злых действий менялось отношение к герою, его умения и даже финал истории.

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