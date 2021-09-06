Слух: 9 сентября анонсируют ремейк или продолжение inFamous

Sony возвращается к серии inFamous, а анонс нового проекта может состояться уже в четверг на большом шоу PlayStation. Об этом рассказал известный инсайдер и ведущий подкаста XboxEra Podcast под псевдонимом Shpeshal_Nick.
Существует шанс, что мы увидим возвращение inFamous на мероприятии Sony в четверг. Скрестим пальцы.
Инсайдер сразу подчеркнул, что он не смог подтвердить информацию о скором анонсе из своих источников. Более того, он не знает, о чём конкретно идёт речь — ремейках первых двух частей или полноценной новой части. Об этом пока остаётся гадать.
Создатели inFamous из студии Sucker Punch вряд ли работают над проектом. В прошлом году команда выпустила Ghost of Tsushima, а недавно, 20 августа, самурайский экшен расширили и обновили для PS5.
inFamous дебютировала в мае 2009 года — это был супергеройский экшен, особенность которого заключалась в возможности формировать репутацию протагониста. В зависимости от добрых или злых действий менялось отношение к герою, его умения и даже финал истории.
Electronic Arts раскрыла подробные характеристики «героической» карточки Александра Мостового в FIFA 22. Легендарный футболист появится в симуляторе с весьма высокими показателями дриблинга (88) и ударов (83).
- 6 сентября 2021
-
09:57
-
02:40
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
13:16
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
-
13:04
-
13:02
-
12:34
-
12:07
-
11:42
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:05
- 2 сентября 2021
-
20:44
-
20:42
-
18:33
-
18:15
-
17:54
-
17:17
-
17:08
-
16:44