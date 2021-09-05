EA показала характеристики Александра Мостового в FIFA 22

Electronic Arts раскрыла подробные характеристики «героической» карточки Александра Мостового в FIFA 22. Легендарный футболист появится в симуляторе с весьма высокими показателями дриблинга (88) и ударов (83), но защита и физика могли бы быть и получше — всего 62 и 77 соответственно.

Характеристики Александра Мостового в FIFA 22

Ускорение: 78

Удары: 83

Пас: 86

Дриблинг: 88

Защита: 62

Физика: 77

Общий рейтинг: 86

Карточка Александра Мостового войдёт в общую коллекцию «Герои FUT». Такие же получили только легендарные футболисты вроде Клинта Демпси, Абеди Пеле и Ларса Риккена.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В футбольном симуляторе пройдёт благотворительный турнир с Дэвидом Бекхэмом.