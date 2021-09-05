EA показала характеристики Александра Мостового в FIFA 22
Поделиться
Electronic Arts раскрыла подробные характеристики «героической» карточки Александра Мостового в FIFA 22. Легендарный футболист появится в симуляторе с весьма высокими показателями дриблинга (88) и ударов (83), но защита и физика могли бы быть и получше — всего 62 и 77 соответственно.
Характеристики Александра Мостового в FIFA 22
- Ускорение: 78
- Удары: 83
- Пас: 86
- Дриблинг: 88
- Защита: 62
- Физика: 77
- Общий рейтинг: 86
Карточка Александра Мостового войдёт в общую коллекцию «Герои FUT». Такие же получили только легендарные футболисты вроде Клинта Демпси, Абеди Пеле и Ларса Риккена.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В футбольном симуляторе пройдёт благотворительный турнир с Дэвидом Бекхэмом.
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
13:16
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
-
13:04
-
13:02
-
12:34
-
12:07
-
11:42
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:05
- 2 сентября 2021
-
20:44
-
20:42
-
18:33
-
18:15
-
17:54
-
17:17
-
17:08
-
16:44
-
16:31
-
15:46
Партнерский контент