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EA показала характеристики Александра Мостового в FIFA 22

EA показала характеристики Александра Мостового в FIFA 22
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Electronic Arts раскрыла подробные характеристики «героической» карточки Александра Мостового в FIFA 22. Легендарный футболист появится в симуляторе с весьма высокими показателями дриблинга (88) и ударов (83), но защита и физика могли бы быть и получше — всего 62 и 77 соответственно.

Характеристики Александра Мостового в FIFA 22

  • Ускорение: 78
  • Удары: 83
  • Пас: 86
  • Дриблинг: 88
  • Защита: 62
  • Физика: 77
  • Общий рейтинг: 86

Карточка Александра Мостового войдёт в общую коллекцию «Герои FUT». Такие же получили только легендарные футболисты вроде Клинта Демпси, Абеди Пеле и Ларса Риккена.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В футбольном симуляторе пройдёт благотворительный турнир с Дэвидом Бекхэмом.

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