Переход на движок Unity 2019, новые механики и DLSS — будущее Escape from Tarkov

Авторы Escape from Tarkov из Battlestate Games поделились деталями о развитии игры. Планируются как небольшие апдейты, исправляющие мелкие баги и вносящие незначительные изменения, так и более крупные. Например, переход на движок Unity 2019, добавление новых механик и полноценная поддержка технологии DLSS.

Будущие нововведения в Escape from Tarkov

Выйдет патч 12.11.5., который внесёт различные исправления и улучшит оптимизацию

Патч 12.11.6. будет более крупным. С его выходом тактический шутер перейдет на движок Unity 2019, игра получит поддержку DLSS

Патч 12.12.0. добавит новую локацию — Маяк. Также появится новое оружие, следующая итерация задержек при стрельба и многое другое

C выходом патча 12.12.5. в шутере появится большое количество улучшений и новых механик, повышающих удобство для игрока

Также в будущем планируется выпустить промежуточные обновления с графическими улучшениями, новыми модулями античит-системы и различными ивентами

Escape from Tarkov находится в раннем доступе. Игра есть только на ПК, но в будущем планируется выпустить версии для PlayStation и Xbox.

Вышел релизный трейлер F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Игра выйдет 7 сентября, главный герой метроидвании — кролик с механической рукой.