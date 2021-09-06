Переход на движок Unity 2019, новые механики и DLSS — будущее Escape from Tarkov
Поделиться
Авторы Escape from Tarkov из Battlestate Games поделились деталями о развитии игры. Планируются как небольшие апдейты, исправляющие мелкие баги и вносящие незначительные изменения, так и более крупные. Например, переход на движок Unity 2019, добавление новых механик и полноценная поддержка технологии DLSS.
Будущие нововведения в Escape from Tarkov
- Выйдет патч 12.11.5., который внесёт различные исправления и улучшит оптимизацию
- Патч 12.11.6. будет более крупным. С его выходом тактический шутер перейдет на движок Unity 2019, игра получит поддержку DLSS
- Патч 12.12.0. добавит новую локацию — Маяк. Также появится новое оружие, следующая итерация задержек при стрельба и многое другое
- C выходом патча 12.12.5. в шутере появится большое количество улучшений и новых механик, повышающих удобство для игрока
- Также в будущем планируется выпустить промежуточные обновления с графическими улучшениями, новыми модулями античит-системы и различными ивентами
Escape from Tarkov находится в раннем доступе. Игра есть только на ПК, но в будущем планируется выпустить версии для PlayStation и Xbox.
Вышел релизный трейлер F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Игра выйдет 7 сентября, главный герой метроидвании — кролик с механической рукой.
Комментарии
- 6 сентября 2021
-
13:15
-
13:01
-
12:14
-
11:33
-
11:24
-
09:57
-
02:40
- 5 сентября 2021
-
13:57
-
13:29
-
13:18
- 4 сентября 2021
-
17:42
-
17:22
-
17:00
-
13:16
- 3 сентября 2021
-
19:50
-
19:36
-
18:30
-
17:54
-
17:09
-
16:04
-
14:44
-
13:51
-
13:45
-
13:04
-
13:02
-
12:34
-
12:07
-
11:42
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:05
- 2 сентября 2021
-
20:44
-
20:42
-
18:33
Партнерский контент