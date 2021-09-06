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Переход на движок Unity 2019, новые механики и DLSS — будущее Escape from Tarkov

Переход на движок Unity 2019, новые механики и DLSS — будущее Escape from Tarkov
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Авторы Escape from Tarkov из Battlestate Games поделились деталями о развитии игры. Планируются как небольшие апдейты, исправляющие мелкие баги и вносящие незначительные изменения, так и более крупные. Например, переход на движок Unity 2019, добавление новых механик и полноценная поддержка технологии DLSS.

Будущие нововведения в Escape from Tarkov

  • Выйдет патч 12.11.5., который внесёт различные исправления и улучшит оптимизацию
  • Патч 12.11.6. будет более крупным. С его выходом тактический шутер перейдет на движок Unity 2019, игра получит поддержку DLSS
  • Патч 12.12.0. добавит новую локацию — Маяк. Также появится новое оружие, следующая итерация задержек при стрельба и многое другое
  • C выходом патча 12.12.5. в шутере появится большое количество улучшений и новых механик, повышающих удобство для игрока
  • Также в будущем планируется выпустить промежуточные обновления с графическими улучшениями, новыми модулями античит-системы и различными ивентами

Escape from Tarkov находится в раннем доступе. Игра есть только на ПК, но в будущем планируется выпустить версии для PlayStation и Xbox.

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