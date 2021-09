Поиграли в The Dark Pictures: House of Ashes — что-то поменялось

Нам удалось пройти начало новой части хоррор-антологии The Dark Pictures с подзаголовком House of Ashes. Это скромный отрезок игры, по которому сложно сделать выводы. Для полноты картины мы прошли демо пару раз (сначала в кооперативе, а потом в одиночку), стараясь принимать разные решения.

Делимся первыми впечатлениями — с некоторыми спойлерами.

Игра тёмная…

Очень интересно, но ничего не понятно

По-другому описать затравку не получается. Ирак, 2003 год. Американский спецназ охотится за оружием массового поражения и ненароком попадает в незапланированную перестрелку. Неожиданно начинается землетрясение, и несколько солдат оказываются в древнем шумерском храме, где обитает древнее зло.

В демо этому уделяют меньше минуты: вот собрание военных, вот летят вертолёты, следом взрывы, крики — бах, мы очутились в руинах какого-то святилища глубоко под землёй. Сложно уследить за таким темпом развития событий, не будучи погружённым в контекст. Мне, например, пришлось отдельно искать синопсис.

… очень тёмная

Настоящая сложность в понимании происходящего начинается с очень неказистых склеек, скачков во времени, введения новых протагонистов и дальнейшего переключения между главными героями.

Всё начинается с двух спецназовцев, которые пытаются выбраться из проклятого храма. Следом на сцену выходят два агента в лице некогда влюблённых парня и девушки, которые спустя несколько часов прибыли к военным на подмогу. А ещё в истории фигурирует глубоко несчастный, но чертовски везучий иракец, тоже влипший в эту передрягу.

Сюжет всё ещё глупый, а диалоги — нелепые

То, за что критиковали Man of Medan и Little Hope, актуально и для House of Ashes. Похоже, сценаристы даже не пытались учесть ошибки. В первый же час игра изобилует глупыми сюжетными поворотами и нелогичным поведением персонажей. Страшно представить, что ждёт дальше.

Так, явно оголодавшие монстры преследуют солдат незаинтересованно: стоит героям зайти за угол, как те внезапно теряют к ним интерес и ждут, пока вы неторопливо поможете раненому товарищу — даже чудовищам не чужда честь! А горе-агенты умудряются отвлечь врага самым дешёвым трюком, который только можно представить, — обычным броском камня о стену. Затем его даже вчерашний шторм не разбудил — в смысле, кричащие во всю глотку за стеной герои и жуткий грохот.

Таким нехитрым образом (вовремя нажимать кнопку в такт сердечному ритму) вновь предстоит скрываться от врагов

В диалогах же персонажи пытаются всячески вывалить на игроков неуместную экспозицию. И если солдаты общаются друг с другом относительно (повторяю, относительно!) естественно, то разговоры между парнем и девушкой вызывают только испанский стыд: они всё время норовят в самый неподходящий момент поговорить о былой любви, угасших чувствах и прочей романтике.

Симпатию вызывает только один персонаж — тот самый иракец. Он ведет живой и занятный монолог о своей семье и желании вернуться к ней. Однако в начале игры ему уделяют преступно мало внимания.

House of Ashes вообще не пугает

Потому что рубит всякую интригу буквально сразу. Кровожадных монстров даже не пытаются скрыть — они отдалённо напоминают гигантских летучих мышей. Абсолютно никакого напряжения и немногочисленные скримеры.

Оттого ещё смешнее, как разработчики пытаются на ровном месте нагнать жути, когда ты уже прекрасно знаешь, что здесь к чему.

Создатели The Dark Pictures вновь используют излюбленный приём, когда мы смотрим за неподозревающими героями глазами врагов

Зато озвучка радует слух — даже русская

Несмотря на то что диалоги в большинстве своём несуразные, самих персонажей слушать одно удовольствие. Актёры явно выложились по максимуму, чтобы как можно ярче передать эмоции героев даже в спорных сценах. Речь, конечно, об английской озвучке. Дубляж тоже получился неплохим, на уровне фильмов, но сравнивать его с оригиналом всё равно неловко.

К переводу (мы играли как на английском, так и на русском языке) помимо пары-тройки пустяковых неточностей, тоже особых вопросов нет — даже крепкая русская матерщина на месте! Правда, в силу особенностей языка иногда откровенная брань казалась слишком уж навязчивой.

А вот с технической частью озвучки есть проблемы, которые разработчики обещают исправить к релизу. Например, однажды персонажи начали говорить между собой на двух языках — один на английском, другой на русском. Ничего серьёзного, просто забавно!

Геймплей эволюционировал

House of Ashes верна традициям The Dark Pictures — это всё ещё «интерактивное кино». Игрок наблюдает за событиями со стороны, но периодически надо выполнять определённые действия (QTE) или выбирать реплики в диалогах. Уже от них зависит, как дальше будет развиваться история, кто выживет и какие отношения завяжутся между персонажами.

Камера больше не фиксированная — её перенесли за плечи и теперь она следует за игроком. Во-первых, так намного удобнее, разве что в узких коридорах бывает, что спина персонажа загораживает весь вид. Во-вторых, это положительно сказалось на уровне погружения в историю, потому что игрок буквально стал ближе к главным героям.

Также разработчики переработали QTE-механику. Если не успел вовремя нажать нужную кнопку (на стандартной сложности такое бывает редко), то это вряд ли обернётся серьёзным увечьем или гибелью одного из персонажей, как это было в предыдущих частях. Более того, в House of Ashes за провалом QTE не обязательно следует плохое событие — иногда в такие моменты происходит скрытый выбор.

С одной стороны, это привносит эффект неожиданности. С другой, пропадает ощущение контроля над происходящим. Однажды товарищу нужно было закрыть рот, чтобы он своими криками не привлёк внимание монстров. Для этого надо яростно нажимать на нужную кнопку. Как оказалось, только до определённого момента — иначе персонаж может задохнуться. На этом намекает напарник, но на экране всё ещё моргает кнопка, из-за чего машинально продолжаешь её нажимать. Однако, чтобы сослуживец не погиб от нехватки кислорода, надо просто прекратить делать то, что просит игра. Понял я это только при повторном прохождении.

Первый раз он не выжил

Подобный подход буквально подталкивает принять определённое решение. В финале вступления (спойлер!) один из героев совершенно неожиданно и очень настойчиво пытается пожертвовать близким человеком для спасения собственной шкуры. Что самое смешное, если отказаться нажимать кнопку в первый раз, то после короткой заминки он вновь попытается сделать это. Какого?!

Игра очень медленная и неповоротливая

В House of Ashes чертовски не хватает возможности бегать — хотя бы рысцой. Потому что сами герои передвигаются по локациям крайне нерасторопно, как будто бы смакуя каждый шаг.

Частично это обусловлено сеттингом и желанием создать напряжённую атмосферу, но это только раздражает. Особенно когда тебя и пункт назначения разделяет внушительных размеров лестница, по которой персонажи поднимаются или спускаются ещё медленнее (а потом в ролике они по ней всё же бегут!). И это я не говорю о том, что герои постоянно норовят застрять в неочевидных местах.

Всё равно как играть — с другом или одному

Особой разницы в прохождении нет, потому что House of Ashes не предлагает игрокам кооперироваться, чтобы пройти дальше. В превью не было эпизодов, когда без помощи товарища не обойтись, — не считая моментов, в которых надо вместе открыть тяжёлую дверь.

Единственная разница: в кооперативе на ход сюжета влияют оба игрока, а в одиночку все важные решения перекладывают на одного. Иногда даже дают поиграть за разных персонажей в рамках одного эпизода. Однако это не то чтобы как-то меняло геймплей. Ещё со вторым игроком легче прочёсывать локации на предмет нужных для активации сюжетного скрипта предметов. Но глобально впечатления не отличаются.

Когда один игрок читает записку (мужчина), другой может подойти и просто постоять рядом (девушка)

Игра чертовски красивая

Визуал — неоспоримое преимущество House of Ashes, бросающееся в глаза с первых же минут. Особенно порадовала работа со светом и тенями. Это важно, так как в руины храма то и дело пробиваются лучи солнца, а герои нередко включают фонари и используют зажигательные палки в кромешной тьме. Поэтому иногда получается сделать действительно завораживающие кадры. В то же время забавно, что заранее записанный ролик в начале прохождения выглядит гораздо хуже самой игры.

Но анимации иногда оставляют желать лучшего. Бывает, что персонажи застывают в неестественных позах, головы сгибаются под сомнительным углом, а на лицах с выпученными по непонятной причине глазами не отображается ничего, кроме явного отсутствия интеллекта. Но на фоне двух прошлых игр разработчики всё равно сделали заметный шаг вперёд.

Что в итоге?

Если вы не фанат предыдущих частей, то в новой ловить нечего — изменений минимум и не все пошли хоррору на пользу. Игра выйдет 22 октября 2021 года на ПК и консолях.