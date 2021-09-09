Far Cry 6 ушла на золото, игра выйдет в срок

Ubisoft объявила о завершении создания мастер-диска Far Cry 6. Теперь он отправится на заводы для массовой штамповки. Это означает, что команда навела последние штрихи и подготовила шутер к релизу, если не считать патч первого дня. Он выйдет 7 октября на компьютерах и двух поколениях PlayStation и Xbox.
В Far Cry 6 игроки отправятся в страну Яра. Государство находится под гнётом местного диктатора Антона Кастильо. Фанатам предстоит стать частью сопротивления и поставить узурпатора на место, используя обширный арсенал самодельного оружия, техники и боевых напарников. С последними Ubsoft снова дала волю фантазии. Игрок может взять на задание боевого петуха или ручного аллигатора.
Французы не лукавили, когда обещали самый большой открытый мир в серии Far Cry. Игровой площадкой станет не отдельный остров или штат, а целая страна. Яра разделена на регионы с разными климатическими условиями, а каждым правит отдельный подчинённый Кастильо.
Согласно недавней утечке, Far Cry 6 займёт 39 ГБ свободного места на жёстком диске PS5. Сколько пространства потребуется на других платформах, пока неизвестно.
- 9 сентября 2021
-
20:21
-
20:08
-
19:40
-
19:07
-
18:20
-
18:08
-
17:32
-
17:19
-
16:35
-
15:33
-
15:21
-
15:13
-
14:20
-
13:35
-
13:31
-
12:01
-
11:19
-
10:51
- 8 сентября 2021
-
20:26
-
19:33
-
18:55
-
18:04
-
17:49
-
17:23
-
17:04
-
16:14
-
14:58
-
14:30
-
13:55
-
13:50
-
12:44
-
11:57
-
11:01
-
10:56
-
10:27