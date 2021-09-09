Far Cry 6 ушла на золото, игра выйдет в срок

Ubisoft объявила о завершении создания мастер-диска Far Cry 6. Теперь он отправится на заводы для массовой штамповки. Это означает, что команда навела последние штрихи и подготовила шутер к релизу, если не считать патч первого дня. Он выйдет 7 октября на компьютерах и двух поколениях PlayStation и Xbox.

В Far Cry 6 игроки отправятся в страну Яра. Государство находится под гнётом местного диктатора Антона Кастильо. Фанатам предстоит стать частью сопротивления и поставить узурпатора на место, используя обширный арсенал самодельного оружия, техники и боевых напарников. С последними Ubsoft снова дала волю фантазии. Игрок может взять на задание боевого петуха или ручного аллигатора.

Французы не лукавили, когда обещали самый большой открытый мир в серии Far Cry. Игровой площадкой станет не отдельный остров или штат, а целая страна. Яра разделена на регионы с разными климатическими условиями, а каждым правит отдельный подчинённый Кастильо.

Согласно недавней утечке, Far Cry 6 займёт 39 ГБ свободного места на жёстком диске PS5. Сколько пространства потребуется на других платформах, пока неизвестно.