Сколько весит Far Cry 6 на PS5?

Клиент Far Cry 6 на PlayStation 5 занимает 38,9 гигабайт. Правда, это без учёта грядущего патча первого дня — не исключено, что на выходе шутер будет весить больше. Данными поделился ресурс PlayStation Game Size.
В системных требованиях для ПК сообщается о 60 гигабайтах свободного места, а при игре с текстурами высокого разрешения понадобится аж 97 гигабайт. Используются ли подобные улучшения на PS5 и Xbox Series, пока неизвестно.
Многие игры для PS5 занимают меньше места, чем на других платформах — иногда даже в несколько раз. Скорее всего, это связано с уникальной системой сжатия файлов под названием «Кракен». Far Cry 6 на других консолях, особенно прошлого поколения, наверняка будет весить куда больше.
Шутер выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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