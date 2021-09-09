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Обзор FIST, оценка F.I.S.T., скриншоты, трейлеры, дата выхода, системные требования

Откуда такие высокие оценки? 4 неудобных вопроса к F.I.S.T., на которые нет ответа
Денис Абрамов
Обзор FIST, оценка F.I.S.T., скриншоты, трейлеры
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Противоречивая метроидвания от китайской игровой студии.

7 сентября на PS4 и PS5 вышла метроидвания F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. За сутки до этого появились первые оценки от профильных изданий, которым удалось получить игру раньше релиза (мы в это число не вошли). Я читал ревью других журналистов и удивлялся среднему баллу на Metacritic — аж 81 из 100.

Это очень высокий показатель для неизвестной игры, тем более в таком жанре, тем более от китайской студии. У той же Ori and the Will of the Wisps, которая считается королевой современных метроидваний, средний балл начинается с 88.

И вот F.I.S.T. уже установлена на PS5, включаю… и у меня начинает возникать много вопросов. К игре, к разработчикам, да даже к журналистам. Я не до конца понимаю, почему при таком качестве она получила столь высокий балл на Metacritic и встала в один ряд с другими достойными тайтлами. По завершению прохождения появляется часть ответов, но не самый главный вопрос — почему экшен так высоко оценили? Давайте разбираться.

Кратко об игре и сюжете

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch представляет собой классическую метроидванию с упором на рукопашные схватки. Всё выполнено по законам жанра: попасть на некоторые уровни можно только при наличии специального навыка или апгрейда, а другие открыты для исследования изначально. На каждой локации есть секретные области, эпизоды с напряжённым платформингом, комнаты с засильем оппонентов и так далее.

Вы посмотрите на этого серьёзного зайца!

Вы посмотрите на этого серьёзного зайца!

Главный герой — бывший элитный боец Рейтон, кролик-пилот мощного военного киберкостюма. Мы застаём протагониста и весь мир в шатком положении. Он и другие члены местного сопротивления проиграли войну Легиону роботов. Те воспользовались ситуацией и превратили весь Город Факелов в карантинную зону. Вокруг шныряют роботы-гестапо, мирных жителей берут в плен за неповиновение, а ещё какое-то древнее зло готово вот-вот пробудиться и уничтожить весь мир. В общем, картина удручающая.

Рейтон давно смирился с поражением и влачит весьма жалкое существование. Живёт где-то в отстойнике, питается лапшой в лавке своего товарища и не общается с кем-то дольше пары предложений. Его жизнь красит только Урсо — большой и почти русский медведь, в душе которого всё ещё сохранилась жажда бороться с режимом и не жить под дамокловым мечом. В один не прекрасный день друга похищают. Рейтону придётся выйти на тропу войны и освободить мишку, а заодно и спасти город от нависшей угрозы. Благо Урсо смог восстановить железный мощный кулак — характерное оружие кролика и главный маркетинговый инструмент разработчиков.

Кошечка Q иногда даже круче Рейтона

Кошечка Q иногда даже круче Рейтона

Сюжет F.I.S.T. построен на самых стандартных шаблонах и твистах. Тут есть и история дружбы и предательства, и спокойные эпизоды с мирными жителями под суровой диктатурой. Сценарий не блещет оригинальностью, но выполняет все свои функции — оправдывает творящийся на экране беспредел.

Дизельпанк — услада для глаз, ко внешнему виду игры не придраться

Нарисована F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch потрясающе. Модели персонажей, анимации, спецэффекты, задники — всё выполнено на высшем уровне. Особое блаженство доставляет разнообразие локаций. Во время прохождения Рейтон побывает на нескольких заводах с уникальным дизайном, в подводных пещерах, тайных лабораториях, на заснеженных горах и даже в древних храмах. Эстетика «дизеля» отработана как надо. Вот несколько скриншотов, чтобы оценить красоту игры.

Число противников зашкаливает

С разнообразием врагов в игре всё в порядке. Сначала насылают обычных роботов с минорным оружием ближнего боя, они ложатся буквально за пару ударов. Потом появляются бойцы с дальнобойными пушками, причём разными — от пистолетов и дробовиков до снайперских винтовок. Затем выходят «душнилы», так я называю летающие машины. Они могут протаранить Рейтона, расстрелять его или зажать в электрическую ловушку.

Потом появляются более интересные вариации. Как вам идея киборга с огромным топором, которым он машет на весь экран? Или робот-самурай? Или робот с двумя кольцевыми пилами? Он ими даже бросается! Под конец на Рейтона будут насылать механические танки, огромных железных сумоистов и даже пираний (тоже из железа). Но самые лютые — стальные жабы, которые умеют телепортироваться и кидать сюрикены.

Неудобный вопрос #1 — почему в игре неприятно двигаться?

В F.I.S.T. нужно очень много прыгать и вообще перемещаться. На многих локациях присутствуют платформинговые эпизоды с многочисленными ловушками и прочим. И реализована эта часть посредственно. Главный герой достаточно медленно бегает, из-за чего затруднительно преодолевать большие расстояния. В этом частично помогает деш — в какой-то момент я заметил, что использую только его.

С начала прохождения Рейтон может совершать одиночный прыжок, делать рывок по диагонали и отскакивать от стен. Впоследствии он научится новым трюкам: двойному прыжку, дешу в разные стороны (в том числе вертикальному и на 90 градусов), подтягиваться к специальным ботам и отскакивать от них и даже парить с помощью сверла (о нём позже).

Передвижение в игре неудобное. Оно топорное и неотзывчивое. Каждый забег через опасную область частично сопровождается стрессом, особенно если она заселена врагами и ловушками. При любом удобном случае Рейтон норовит застрять перед отскоком от стены или врезаться в препятствие, что отталкивает его на совершенно рандомную дистанцию. Особый фарс — уровни с шипами или лазерами, прикосновение к которым моментально приводит к откату в начало дистанции.

После прохождения F.I.S.T. я ради интереса установил Ori and the Will of the Wisps, чтобы ощутить разницу платформинга. И игра Moon Studios превосходит метроидванию китайцев на две головы. Управлять движениями Ори очень просто и понятно, геймплей не вызывают боль даже во время напряжённых эпизодов и сложных платформинговых секций.

Неудобный вопрос #2 — почему боевая система настолько неудобная?

За экшен-часть в F.I.S.T. отвечает железный кулак Рейтона. Это базовое оружие, которым кролик будет пользоваться почти всю игру. По ходу сюжета он найдёт ещё два — огромное сверло и энергетический хлыст. Вместе с ними откроются и новые возможности исследовать локации. С помощью кулака можно открывать запертые двери и разбивать заслонки, сверлом можно создавать потоки ветра (тоже открывает двери) или парить над пропастями, а хлыст позволит прицепляться к специальным точкам и долго не касаться земли.

Сражаться в игре совсем мучительно. Но здесь нужно оговориться — виновато не оружие или набор приёмов, а именно базовая механика. Возьмём кулак. Во время боя Рейтон норовит начать бить не в ту сторону, большую часть комбинаций нельзя прервать дешем или прыжком, а сверху на всё это ложится непредсказуемость некоторых противников.

Самое важное — игрок не может отменить серию ударов и прервать их дешем, чтобы быстро отскочить в сторону. На рывке даже нет инвула (кадров неуязвимости), из-за чего пользоваться им просто неудобно. Небольшой спойлер: они появятся в САМОМ конце игры, когда ты уже 15 часов сражаешься с мыслями удалить игру.

По этой же причине пользоваться дрелью опасно для собственного здоровья. Большому числу врагов наплевать на неё, а из-за затяжных анимаций (которые ещё и продлить можно) Рейтон фактически оглушает сам себя. Я долго не обращал на это внимания, пока не дошёл до небольшого эпизода с двумя громилами. Пройти этот фрагмент удалось только с 15-го раза. И поверьте, дело не во мне, просто противники плевать хотели на мои удары или оглушение, потому что их два. Пока ты мутузишь одного, второй уже начинает атаковать сзади. И что? Правильно, вы не сможете уйти от его выпада, потому что отменять анимации нельзя.

Вот эти двое заставили меня серьёзно задуматься забить на обзор

Вот эти двое заставили меня серьёзно задуматься забить на обзор

Ещё у Рейтона есть четыре вспомогательных инструмента. У меня к концу игры было всего три, четвёртый я, судя по всему, просто не нашёл. У них есть беда — ограниченное число зарядов, которое почему-то общее на все устройства. Из-за этого использовать что-то, кроме аптечки, просто невыгодно.

  • Бутылка морковного сока. Считайте это местным Эстусом. Восполнить заряды можно на точках сохранения, в специальных ящиках или поймать из противников.
  • Ракетница. Вообще не понял, зачем она нужна. Урон наносит копеечный, попадать трудно и тратит заряды, нужные для аптечки.
  • Штука для парирования. Так и не запомнил, как она называется, но суть простая – можно зажать кнопку и отразить одну вражескую атаку. И да, она тоже тратит полоски, нужные для лечения.

Парирование есть и обычное, но его невероятно трудно исполнить. Нужно в правильный момент отклонить стик в сторону атакующего, прямо в момент его удара, но из-за кривости местной боёвки я сразу забил на это и не пользовался этим. И да, если говорить про систему лечения — она плохая. Чтобы выпить бутылку, нужно ЗАЖАТЬ кнопку активации инструмента и ждать около секунды, пока Рейтон хлебнёт сока. Почему анимация такая долгая, опять же вопросы.

Сражения становятся лучше только под самый конец игры, когда Рейтон получает энергетический хлыст и деш с кадрами неуязвимости. В этот момент боёвка буквально преображается. У кнута нет долгих анимаций, у него приличная зона поражения и приемлемый урон.

Несмотря на мою жажду загнобить боёвку, стоит отметить её глубину. Рейтон может выполнять многоэтажные комбы из прыжков, переключать оружие в удобный момент и продолжать мочить оппонента прямо в воздухе. Отдельное удовольствие доставляют сражения с боссами, особенно финальными. Здесь F.I.S.T. даст пенделя даже самым хардкорным игрокам и заставит учить КАЖДУЮ анимацию главаря.

Неудобный вопрос #3 — зачем прокачку сделали именно такой?

Рейтон может прокачать навыки на точке сохранения. Всего для этого есть две валюты — железные монеты и специальные диски с данными. И если первые в изобилии выпадают из каждого противника и сундука, то вторые нужно искать на уровнях, в тайниках и укромных местах. И их очень и очень мало. В конце игры у меня скопилось около 10 тысяч монет (для контекста: апгрейд сильных скиллов стоит жалкие 700-800), но я не мог прокачиваться — потому что не находил новые диски.

И можете представить себе мой смех, когда я пропрыгал через огромную комнату с ловушками, чтобы найти чёртов сундук с ещё сотней монет? Это полностью убивает интерес исследовать локации. В награду за это вы получите либо сундук с ненужными железками, либо усиление (для здоровья, маны на суперудары или числа зарядов бутылки), либо плакат (можно сдать Урсо и получить скин на оружие), либо тот самый диск с данными.

Неудобный вопрос #4 — почему игра настолько недружелюбна к пользователю?

В F.I.S.T. есть целая серия разных странностей. Давайте я опишу их списком.

  • Точки сохранения рандомные. Иногда они могут стоять чуть ли не за каждым углом, а иногда вам нужно пропрыгать пять экранов, чтобы дойти до них.
  • Игра вообще не объясняет, для чего нужны некоторые предметы. В игре можно собирать растения в горшочках. Зачем? Непонятно. Только под самый конец прохождения я ради интереса загуглил это и узнал, что их можно сдать местному ботанику и получить какие-то награды.
  • Переходы между экранами очень странные. Рейтон никогда не видит происходящее в следующей комнате, даже если подходит в упор к проходу. Стоит ему зайти – экран моментально переключается на новую область. Однако это не работает на противников. Какой-нибудь стрелок с винтовкой или турель могут начать расстреливать кролика прямо из соседней локации.
  • Самое мерзкое, что могут сделать геймдизайнеры, – забрать у игрока всё снаряжение, заставив прятаться и страдать до его возвращения. Я думал, что в 2021 году в играх такое уже не встречается, но нет, в F.I.S.T. это есть. И это происходит спустя несколько часов после начала сюжета. Зачем нужно это делать? Ради никому не нужного стелс-эпизода на пару минут?
  • Подводные уровни – катастрофа. Рейтон передвигается медленно, атакует только с помощью бура и на смехотворную дистанцию, воздуха очень мало. Ладно, к концу игры эти проблемы как-то решаются – появляются мощный рывок, водолазная маска и прочее. Но опять же, без этих эпизодов игра не стала бы хуже. А, тут ещё боссфайт есть под водой!

Так всё же, вы можете спросить, покупать в итоге F.I.S.T.? Если вы готовы мириться с кривыми механиками и тем, что я описал выше, то почему бы нет? Достоинств у игры тоже достаточно. В ней отличные битвы с боссами, приятная картинка, колоритный главный герой (чем-то похож на Кратоса из God of War, серьёзно) и классная атмосфера дизельпанка с антиутопией. Но за полную цену — точно нет, лучше подождите распродажу. Да и вообще, F.I.S.T. кажется идеальной игрой для Game Pass. Жаль, что на консолях Microsoft игра ещё не появилась.

Что понравилось?Что не понравилось?
Визуальный стильКривая система прокачки
Лёгкий джаз в спокойных локациях и динамичный эмбиент в сраженияхИсследовать локации просто не нужно, ничего полезного не найдёте
Боссфайты – моё почтение. Заставят потеть и превозмогать себяУжасная система сражений до получения хлыста и апгрейда деша
Глубокая, хоть и кривая боевая системаЭпизоды под водой
Колоритный главный геройИгра не объясняет некоторые базовые моменты
Разнообразные противникиСупердушный эпизод в древнем храме
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Заглавное фото: steampowered.com

Источник: «Чемпионат»

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