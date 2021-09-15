Sony выпустит гарнитуру 3D Pulse в чёрном цвете
Поделиться
Sony продолжает постепенно перекрашивать аксессуары PlayStation 5 в чёрный цвет. Первым был геймпад DualSense, а теперь пришло время беспроводной гарнитуры 3D Pulse.
В расцветке «Чёрная полночь» наушники появятся в октябре. Стоимость устройства должна остаться на прежнем уровне — 7999 рублей. От себя отметим, что оно работает не только с PS5 и PS4, но и с ПК и смартфонами. При подключении можно использовать USB-адаптер или стандартный провод.
Новая расцветка гарнитуры 3D Pulse схожа с цветовой схемой «Чёрная полночь» DualSense — в ней два тонких оттенка чёрного тоже сочетаются с ярко-серым цветом, напоминая нам о ночном небе.
Остаётся надеяться, что в ближайшее время Sony также представит и PS5 в чёрной расцветке, о чём многие просят ещё с момента анонса — или, например, выпустит официальные пластины на замену белым.
Консоль в чёрном цвете выглядит примерно так
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
16:25
-
16:12
-
16:08
-
14:58
-
13:51
-
13:12
-
12:52
-
12:49
-
12:04
-
11:32
-
11:00
- 14 сентября 2021
-
22:00
-
21:19
-
20:46
-
20:19
-
19:58
-
19:50
-
19:29
-
19:13
-
18:12
-
17:54
-
17:49
-
17:18
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
15:59
-
15:37
-
15:11
-
14:09
-
13:50
-
13:29
-
13:22
-
12:18
-
11:53
Партнерский контент