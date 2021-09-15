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Sony выпустит гарнитуру 3D Pulse в чёрном цвете

Sony выпустит гарнитуру 3D Pulse в чёрном цвете
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Sony продолжает постепенно перекрашивать аксессуары PlayStation 5 в чёрный цвет. Первым был геймпад DualSense, а теперь пришло время беспроводной гарнитуры 3D Pulse.

В расцветке «Чёрная полночь» наушники появятся в октябре. Стоимость устройства должна остаться на прежнем уровне — 7999 рублей. От себя отметим, что оно работает не только с PS5 и PS4, но и с ПК и смартфонами. При подключении можно использовать USB-адаптер или стандартный провод.

Новая расцветка гарнитуры 3D Pulse схожа с цветовой схемой «Чёрная полночь» DualSense — в ней два тонких оттенка чёрного тоже сочетаются с ярко-серым цветом, напоминая нам о ночном небе.

Остаётся надеяться, что в ближайшее время Sony также представит и PS5 в чёрной расцветке, о чём многие просят ещё с момента анонса — или, например, выпустит официальные пластины на замену белым.

Консоль в чёрном цвете выглядит примерно так

Консоль в чёрном цвете выглядит примерно так

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