Карточная игра про Гарри Поттера стала самой популярной и кассовой в Китае

9 сентября в Китае вышла карточная игра про Гарри Поттера Harry Potter: Magic Awakened. С момента релиза тайтл стал самым скачиваемым и кассовой в Гонконге, Макао и Тайване.
Harry Potter: Magic Awakened полюбилась игрокам за уникальный визуальный стиль и геймлей. Пользователь Fang Plays отметил, что в ожидании Hogwarts Legacy это отличная альтернатива.
Игра выглядит очень хорошо. Я так сильно жду Hogwarts Legacy. Harry Potter: Magic Awakened помогает мне справиться с ожиданием.
Игра стала популярной ещё до выхода. На этапе предварительной регистрации авторы смогли привлечь 15 миллионов человек. Также разработчики высылали всем им приглашение в Хогвартс на электронную почту. Вероятно, успех игры вызван хорошей маркетинговой кампанией.
Harry Potter: Magic Awakened представляет собой ролевую карточную игру с ключевыми героями франшизы «Гарри Поттер». Геймеры могут посещать занятия магии, применять различные заклинания и сражаться с врагами.
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