Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Создатель одного из первых популярных домашних компьютеров Клайв Синклер скончался в возрасте 81 года. Это произошло в его доме в Лондоне. Мужчина долго страдал от болезни, и она взяла верх. О смерти инженера рассказала его дочь Белинда.
Синклер выпустил несколько моделей домашних компьютеров, в том числе ZX80 и ZX81. После этого он создал ZX Spectrum в 1982-м, который стал одним из самых успешных на территории Европы. За первый год с момента релиза было продано более миллиона устройств. В общей сложности Синклер реализовал пять миллионов экземпляров устройств.
На трагедию отреагировал изобретатель Илон Маск. В «твиттере» он простился с коллегой и заявил, что ему нравился его компьютер.
Известный российский артист Егор Крид хочет основать киберспортивную организацию. Судя по его словам, первой командой будет состав по CS:GO.
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