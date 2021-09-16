Егор Крид создаст киберспортивный клуб

Популярный российский артист Егор Крид хочет основать собственную киберспортивную организацию. Об этом он рассказал во время шоу «Что было дальше?», куда пришёл вместе с Алишером Моргенштерном. Мы не можем прикрепить видео к новости из-за обилия нецензурной лексики, но его можно найти на канале LABELCOM.

Во время беседы с резидентами шоу Крид рассказал о близком общении с некоторыми игроками в Counter-Strike: Global Offensive. По словам артиста, у киберспортсменов хорошие навыки, но у них нет поддержки со стороны. Музыкант решил взять это на себя.

Сейчас делаем киберспортивную организацию. Нашли пятерых игроков по CS:GO, наняли менеджера и тренера. Будем помогать. У меня есть ребята, которые играют в CS:GO очень круто на профессиональном уровне, но у них нет команды. Мы решили помочь вот таким пацанам.

Егор Крид и сам активно играет в CS:GO и другие тайтлы. А ещё он очень любит покупать скины в шутере. В начале июля у музыканта взломали аккаунт, общая стоимость контента на котором превысила 3 млн рублей.