Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Егор Крид создаст киберспортивный клуб

Егор Крид создаст киберспортивный клуб
Комментарии

Популярный российский артист Егор Крид хочет основать собственную киберспортивную организацию. Об этом он рассказал во время шоу «Что было дальше?», куда пришёл вместе с Алишером Моргенштерном. Мы не можем прикрепить видео к новости из-за обилия нецензурной лексики, но его можно найти на канале LABELCOM.

Во время беседы с резидентами шоу Крид рассказал о близком общении с некоторыми игроками в Counter-Strike: Global Offensive. По словам артиста, у киберспортсменов хорошие навыки, но у них нет поддержки со стороны. Музыкант решил взять это на себя.

Сейчас делаем киберспортивную организацию. Нашли пятерых игроков по CS:GO, наняли менеджера и тренера. Будем помогать. У меня есть ребята, которые играют в CS:GO очень круто на профессиональном уровне, но у них нет команды. Мы решили помочь вот таким пацанам.

Егор Крид и сам активно играет в CS:GO и другие тайтлы. А ещё он очень любит покупать скины в шутере. В начале июля у музыканта взломали аккаунт, общая стоимость контента на котором превысила 3 млн рублей.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021