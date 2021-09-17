Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Губка Боб отправится в космос в игре SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Губка Боб отправится в космос в игре SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake
Комментарии

THQ Nordic вслед за успешным ремейком SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom решила продолжить серию вместе со студией Purple Lamp Studios. Анонсирована SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

На этот раз Губка Боб отправится на просторы космоса вместе с Патриком. Героям предстоит побывать в семи мирах, куда попали разные жители Бикини Боттом. Их предстоит не только спасти, но и найти дорогу домой — а по пути примерить более 30 специальных костюмов.

Игру разрабатывают для PS4, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Дату выхода пока не называют.

Трейлер

Иллюстрации из ролика

THQ Nordic образовалась в 2011 году как Nordic Games. Тогда на грани банкротства находилась THQ, которая в итоге закрылась, а многие её бренды разобрали на аукционе. Молодая Nordic Games постепенно скупала права на собственность THQ, в итоге взяв и имя компании. В 2016 году Nordic Games превратилась в THQ Nordic. Издатель сделал себе имя на возвращении культовых серий.
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021