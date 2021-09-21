В Rainbow Six Siege снова проведут событие на Диком Западе

Авторы командного шутера Rainbow Six Siege из Ubisoft объявили о скором начале события Showdown, которое пройдёт 21 по 28 сентября (начало в 20:00 мск). Мероприятие происходит на Диком Западе, а участники противостоят друг другу на карте «Истина».
Пользователи смогут столкнуться в командной схватке три на три. Первая команда — бандиты, желающие украсть золото, а вторая — помощники шерифа.
Команда бандитов
- Alibi
- Kaid
- Caveira
- Maestro
- Rook
Команда помощников шерифа
- Maverick
- Ash
- Twitch
- Capitão
- Glaz
В ходе события у игроков будет ограничен интерфейс. Пользователи не смогут видеть прицел, количество здоровья и патроны. Авторы сделали это для большего погружения и реалистичности.
Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Открылся предварительный заказ Gran Turismo 7. Гоночный симулятор можно купить в трёх вариантах — от 4999 до 6899 рублей.
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