В Rainbow Six Siege снова проведут событие на Диком Западе

Авторы командного шутера Rainbow Six Siege из Ubisoft объявили о скором начале события Showdown, которое пройдёт 21 по 28 сентября (начало в 20:00 мск). Мероприятие происходит на Диком Западе, а участники противостоят друг другу на карте «Истина».

Пользователи смогут столкнуться в командной схватке три на три. Первая команда — бандиты, желающие украсть золото, а вторая — помощники шерифа.

Команда бандитов

Alibi

Kaid

Caveira

Maestro

Rook

Команда помощников шерифа

Maverick

Ash

Twitch

Capitão

Glaz

В ходе события у игроков будет ограничен интерфейс. Пользователи не смогут видеть прицел, количество здоровья и патроны. Авторы сделали это для большего погружения и реалистичности.

Rainbow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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