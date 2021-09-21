Gran Turismo 7 теперь можно предзаказать — от 4999 до 6899 рублей

Sony начала сбор предварительных заказов Gran Turismo 7, вместе с чем анонсировала сразу несколько изданий гоночного симулятора. В PS Store доступно три версии:

Базовое издание

За предзаказ любого издания пользователи получат 100 тысяч местной валюты и три автомобиля: Mazda RX-Vision GT3 Concept (Stealth Model), Porsche 917 (2014) и Toyota Supra GT 500 (1997). Покупатели издания в честь 25-летия серии же получат:

версии игры для PS4 и PS5

1,5 млн кредитов

машину Toyota GR Yaris

30 аватаров PSN от партнёров Gran Turismo

саундтрек GT7.

При надобности покупатели версии для PS4 смогут обновить игру до издания для PS5 за 719 рублей.

Юбилейное издание также будет доступно в рознице, однако его состав останется прежним — коллекционеров порадует разве что стильный стилбук.

Версия для PS4 идёт кодом в комлпекте с диском для PS5

Gran Turismo 7 выходит 4 марта на PS5 и PS4.