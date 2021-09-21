Gran Turismo 7 теперь можно предзаказать — от 4999 до 6899 рублей
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Sony начала сбор предварительных заказов Gran Turismo 7, вместе с чем анонсировала сразу несколько изданий гоночного симулятора. В PS Store доступно три версии:
- Gran Turismo 7 для PS4 — 4999 рублей
- Gran Turismo 7 для PS5 — 5499 рублей
- Gran Turismo 7 (юбилейное издание) — 6899 рублей.
Базовое издание
За предзаказ любого издания пользователи получат 100 тысяч местной валюты и три автомобиля: Mazda RX-Vision GT3 Concept (Stealth Model), Porsche 917 (2014) и Toyota Supra GT 500 (1997). Покупатели издания в честь 25-летия серии же получат:
- версии игры для PS4 и PS5
- 1,5 млн кредитов
- машину Toyota GR Yaris
- 30 аватаров PSN от партнёров Gran Turismo
- саундтрек GT7.
При надобности покупатели версии для PS4 смогут обновить игру до издания для PS5 за 719 рублей.
Юбилейное издание также будет доступно в рознице, однако его состав останется прежним — коллекционеров порадует разве что стильный стилбук.
Версия для PS4 идёт кодом в комлпекте с диском для PS5
Gran Turismo 7 выходит 4 марта на PS5 и PS4.
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