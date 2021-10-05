Работа «Фейсбука», «Инстаграма» и WhatsApp начала восстанавливаться после сбоя

Социальные сети «Фейсбук», «Инстаграм» и WhatsApp возвращаются к жизни после глобального сбоя вечером 4 октября. Об этом рассказывают пользователи сайтов и проверка редакции «Чемпионата».

На момент публикации новости социальная сеть с фотографиями «Инстаграм» полностью восстановила свою работу. Пользователи могут смотреть контент и не наблюдать ошибок. Аналогичная ситуация происходит с «Фейсбуком» и мессенджером WhatsApp. Представители «Фейсбука» подтвердили журналистам, что все сервисы вернутся к работе в течение ночи 5 октября.

Технический директор «Фейсбука» Майк Шрепфер объяснил происходящее системным сбоем.

Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов «Фейсбук». У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают, чтобы как можно быстрее восстановить и отладить процессы.

Поскольку все социальные сети принадлежат группе компаний «Фейсбук» Марка Цукерберга, состояние миллиардера упало на 4,8%, то есть на $ 5,9 млрд. Динамику можно посмотреть на сайте Forbes в реальном времени.

Новость по теме Windows 11 вышла на день раньше — где скачать бесплатно и как установить?

Сообщения о массовых сбоях начали поступать вечером 4 октября. Тогда «Фейсбук», «Инстаграм» и WhatsApp были недоступны несколько часов для пользователей по всему миру.