Что за новый режим «Наёмники» в Hearthstone — дата выхода и подробности

Blizzard подробно рассказала о новом режиме Hearthstone — «Наёмники». В нём игроки смогут «собирать известных персонажей, составлять из них отряды и выполнять поручения, условия которых задаются автоматически».

Это совершенно новый геймплей для Hearthstone, сочетающий элементы жанров RPG и roguelike с коллекционированием любимых существ и героев.

В «Наёмниках» предоставлен лагерь наёмников — это база. Из неё можно:

управлять коллекцией

получать награды за выполнение задач

сходить в виртуальный магазин

выполнять поручения

строить и улучшать здания.

Главное, чем занимаются наёмники — это выполнение поручений. В лагере находится точка перехода на список заданий с разным уровнем сложности. Для каждого поручения указан рекомендованный уровень и босс, с которым предстоит сразиться в конце. Поручений всегда несколько на выбор, а промежуточные бои генерируются случайным образом. В дальнейшем вы сможете открывать новые, всё более сложные испытания!

После выбора поручения откроется меню отряда — всего в команде может быть шесть бойцов, но одновременно сражаются только трое. Остальные сидят на скамье и могут при надобности вступить в бой. Все наёмники при этом получают одинаковое количество опыта.

Выполнив поручение, можно взяться за следующее или повторить прохождение для получения большей добычи и повышения уровня отряда. За прохождение квестов дают различные награды, указанные в специальном подменю. Исполнив несколько из них, можно принять участие в PvP-битве на арене — система подбора ищет равного оппонента (тут учитываются даже раненые и низкоуровневые наёмники в отряде).

Игроки бесплатно получат восемь наёмников за прохождение пролога и вступительных заданий. Этого достаточно для первого отряда. При выполнении первого поручения также подарят новый транспорт для World of Warcraft — Сержанта.

Сержант

Также Blizzard анонсировала появление Диабло, Короля-лича и Сильваны. Их можно как предзаказать, так и создать или получить в этом же режиме.

Король-Лич, Диабло и Сильвана

При оформлении или продлении подписки WoW на 6 месяцев до 19 октября в Hearthstone станут доступны:

Бонусы полей сражений для текущего и следующего дополнений;

и дополнений; 15 комплектов дополнения « Сплочённые Штормградом »;

»; 15 комплектов следующего дополнения Hearthstone;

Hearthstone; 30 комплектов режима «Наёмники».

Выход обновления состоится 12 октября.