Что за новый режим «Наёмники» в Hearthstone — дата выхода и подробности

Blizzard подробно рассказала о новом режиме Hearthstone — «Наёмники». В нём игроки смогут «собирать известных персонажей, составлять из них отряды и выполнять поручения, условия которых задаются автоматически».
Это совершенно новый геймплей для Hearthstone, сочетающий элементы жанров RPG и roguelike с коллекционированием любимых существ и героев.
В «Наёмниках» предоставлен лагерь наёмников — это база. Из неё можно:
- управлять коллекцией
- получать награды за выполнение задач
- сходить в виртуальный магазин
- выполнять поручения
- строить и улучшать здания.
Главное, чем занимаются наёмники — это выполнение поручений. В лагере находится точка перехода на список заданий с разным уровнем сложности. Для каждого поручения указан рекомендованный уровень и босс, с которым предстоит сразиться в конце. Поручений всегда несколько на выбор, а промежуточные бои генерируются случайным образом. В дальнейшем вы сможете открывать новые, всё более сложные испытания!
После выбора поручения откроется меню отряда — всего в команде может быть шесть бойцов, но одновременно сражаются только трое. Остальные сидят на скамье и могут при надобности вступить в бой. Все наёмники при этом получают одинаковое количество опыта.
Выполнив поручение, можно взяться за следующее или повторить прохождение для получения большей добычи и повышения уровня отряда. За прохождение квестов дают различные награды, указанные в специальном подменю. Исполнив несколько из них, можно принять участие в PvP-битве на арене — система подбора ищет равного оппонента (тут учитываются даже раненые и низкоуровневые наёмники в отряде).
Игроки бесплатно получат восемь наёмников за прохождение пролога и вступительных заданий. Этого достаточно для первого отряда. При выполнении первого поручения также подарят новый транспорт для World of Warcraft — Сержанта.
Сержант
Также Blizzard анонсировала появление Диабло, Короля-лича и Сильваны. Их можно как предзаказать, так и создать или получить в этом же режиме.
Король-Лич, Диабло и Сильвана
При оформлении или продлении подписки WoW на 6 месяцев до 19 октября в Hearthstone станут доступны:
- Бонусы полей сражений для текущего и следующего дополнений;
- 15 комплектов дополнения «Сплочённые Штормградом»;
- 15 комплектов следующего дополнения Hearthstone;
- 30 комплектов режима «Наёмники».
Выход обновления состоится 12 октября.
- 5 октября 2021
-
12:06
-
11:26
-
11:05
-
10:09
-
09:54
-
09:17
-
01:56
-
00:51
-
00:25
- 4 октября 2021
-
21:52
-
20:07
-
20:03
-
19:47
-
19:16
-
19:11
-
18:20
-
18:19
-
18:04
-
17:43
-
15:28
-
14:46
-
14:16
-
13:24
-
13:19
-
12:31
-
11:51
-
11:41
-
11:21
-
10:47
-
10:44
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06