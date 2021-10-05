Церкви в дополнении про Россию для Euro Truck Simulator 2 очень важны

Разработчики Euro Truck Simulator 2 из SCS Software рассказали про церкви, соборы и часовни в дополнении «Сердце России».
По словам авторов, эти архитектурные достопримечательности играют большую роль в культуре страны, поэтому и в тематическом DLC им уделяют много внимания. Обещают как крупные и стильные церкви, так и более простые — их можно будет найти в деревнях.
Разработчики уделили большое внимание архитектуре и постарались сделать акцент на всех деталях: куполах, ярких цветах, крестах и многом другом. Например, в Рыбинске можно будет найти Вознесенскую церковь и Спасо-Преображенский собор, а Арзамас порадует церковью Смоленской иконы Божией Матери.
Даты выхода у «Сердца России» по-прежнему нет. С более подробной информацией про дополнение можно ознакомиться на странице в Steam.
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