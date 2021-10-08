Глава SIE: до появления PlayStation в России была крошечная игровая индустрия

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан дал интервью изданию GamesIndustry.biz. В нём он рассказал об играх компании, продажах PS5, сложных условиях работы во время пандемии и многом другом.

Особенно Райан рад тому, что Sony удалось расширить игровые рынки там, где они были слабо развиты. В качестве примеров он привёл Испанию, страны Ближнего Востока и Россию.

Я горжусь тем, что мы по сути открыли и расширили игровые рынки там, где они были слабо развиты. Ближний Восток… люди никогда не играли там в игры до появления PlayStation. В России до PlayStation тоже была крошечная игровая индустрия. Также и в Испании. Мы увеличили охват.

По словам главы SIE, пандемический период оказался сложным для всех, но наибольшие трудности испытали различные производители и компании. Райан подчеркнул, что полученный опыт — бесценный, но повторять его точно не стоит.

В 2020 году Sony запустила инициативу Play At Home, в ходе которой компания дарила пользователям различные игры. Первыми из них стали Journey и Uncharted: The Nathan Drake Collection. Это было сделано в знак благодарности тем, кто борется с COVID-19. С начала инициативы игроки забрали более 60 млн копий тайтлов.

Ранее Джим Райан уже говорил про свою любимую игру на PS5 — Ratchet & Clank: Rift Apart. По словам главы Sony Interactive Entertainment, разработчики экшена из Insomniac Games смогли показать, на что способна новая консоль Sony.

Моя любимая игра? Ratchet & Clank: Rift Apart. Я её люблю, но скоро появятся и другие достойные игры. Особую благодарность я хочу выразить Insomniac. Они хорошо поработали.

В конце интервью Райана спросили, каким он видит будущее PlayStation. Глава SIE надеется, что PS5 станет самой лучшей консолью Sony и подарит игрокам незабываемые эмоции. По его мнению, игры, которые делает компания — лучшее, что может предложить индустрия.