Официально: ремастер GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas анонсирован

Rockstar официально представила переиздание Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Подробностями обещают делиться в течение нескольких недель, а выпуск случится «скоро».

Сборник получил название Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Игры воссоздают на движке Unreal Engine, а визуально они скорее напоминают оригиналы с модами — при этом наполнение и геймплей каким-то образом изменится. На это намекают и утёкшие достижения.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition включает GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas с улучшениями графики и более современным геймплеем при сохранении классического стиля и ощущения оригиналов.

Сначала релиз состоится на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК — это произойдёт до конца 2021 года (по данным инсайдеров, 11 ноября). А в первой половине 2022 года премьера состоится на iOS и Android.

Есть и грустные новости: оригинальные версии трилогии снимут с продаж — поэтому желающим стоит озаботиться покупкой поскорее.