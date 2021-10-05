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В ремастере GTA San Andreas могут раскрыть теорию Бигфута

В ремастере GTA San Andreas могут раскрыть теорию Бигфута
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Читатели форума GTA Forums нашли списки трофеев в ремастерах GTA 3, Vice City и San Andreas. Достижения в третьей части и «Вайс Сити» остались без изменений, а вот у «Сан Андреаса» нашли несколько пополнений.

  • Иконка с лапой. Это явный намёк на Бигфута, популярный в сообществе миф о снежном человеке.
  • Иконка с перемоткой. Читатели форума предполагают, что она может означать появление функции перемотки заданий или возможности переиграть их.
  • Иконка с велосипедом — неизвестно.
  • Иконка с факелом Статуи Свободы — неизвестно.

В списках трофеев GTA 3 и GTA Vice City изменений не замечено.

GTA 3

GTA Vice City

Слухи о ремастерах оригинальной трилогии давно ходят по сети. В сентябре источники издания Kotaku рассказали о скором анонсе и даже поделились некоторыми подробностями.

Все три игры выйдут в одном комплекте, их перенесли на Unreal Engine. В конце месяца корейское агентство выставило возрастной рейтинг сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Судя по всему, это они. Анонс набора может состояться 22 октября, ведь именно в этот день 20 лет назад вышла GTA 3.

Наконец, вечером 5 октября датамайнеры нашли обновлённые иконки ремастеров в лаунчере Rockstar Games. Судя по всему, анонс уже не за горами.

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