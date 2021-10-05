В ремастере GTA San Andreas могут раскрыть теорию Бигфута

Читатели форума GTA Forums нашли списки трофеев в ремастерах GTA 3, Vice City и San Andreas. Достижения в третьей части и «Вайс Сити» остались без изменений, а вот у «Сан Андреаса» нашли несколько пополнений.

Иконка с лапой. Это явный намёк на Бигфута, популярный в сообществе миф о снежном человеке.

Это явный намёк на Бигфута, популярный в сообществе миф о снежном человеке. Иконка с перемоткой. Читатели форума предполагают, что она может означать появление функции перемотки заданий или возможности переиграть их.

Читатели форума предполагают, что она может означать появление функции перемотки заданий или возможности переиграть их. Иконка с велосипедом — неизвестно.

— неизвестно. Иконка с факелом Статуи Свободы — неизвестно.

В списках трофеев GTA 3 и GTA Vice City изменений не замечено.

GTA 3

GTA Vice City

Слухи о ремастерах оригинальной трилогии давно ходят по сети. В сентябре источники издания Kotaku рассказали о скором анонсе и даже поделились некоторыми подробностями.

Все три игры выйдут в одном комплекте, их перенесли на Unreal Engine. В конце месяца корейское агентство выставило возрастной рейтинг сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Судя по всему, это они. Анонс набора может состояться 22 октября, ведь именно в этот день 20 лет назад вышла GTA 3.

Наконец, вечером 5 октября датамайнеры нашли обновлённые иконки ремастеров в лаунчере Rockstar Games. Судя по всему, анонс уже не за горами.