В ремастере GTA San Andreas могут раскрыть теорию Бигфута

Читатели форума GTA Forums нашли списки трофеев в ремастерах GTA 3, Vice City и San Andreas. Достижения в третьей части и «Вайс Сити» остались без изменений, а вот у «Сан Андреаса» нашли несколько пополнений.
- Иконка с лапой. Это явный намёк на Бигфута, популярный в сообществе миф о снежном человеке.
- Иконка с перемоткой. Читатели форума предполагают, что она может означать появление функции перемотки заданий или возможности переиграть их.
- Иконка с велосипедом — неизвестно.
- Иконка с факелом Статуи Свободы — неизвестно.
В списках трофеев GTA 3 и GTA Vice City изменений не замечено.
GTA 3
GTA Vice City
Слухи о ремастерах оригинальной трилогии давно ходят по сети. В сентябре источники издания Kotaku рассказали о скором анонсе и даже поделились некоторыми подробностями.
Все три игры выйдут в одном комплекте, их перенесли на Unreal Engine. В конце месяца корейское агентство выставило возрастной рейтинг сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Судя по всему, это они. Анонс набора может состояться 22 октября, ведь именно в этот день 20 лет назад вышла GTA 3.
Наконец, вечером 5 октября датамайнеры нашли обновлённые иконки ремастеров в лаунчере Rockstar Games. Судя по всему, анонс уже не за горами.
- 5 октября 2021
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