Успешный день для СНГ. Итоги третьего дня групповой стадии The International 2021

Вечером 9 октября завершился второй день групповой стадии The International 2021 по Dota 2. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit провели очередную серию матчей, закончившуюся победами коллективов.

Virtus.Pro встретилась с Thunder Predator и Evil Geniuses — и очень уверенно победила в обеих встречах

По итогам дня «Медведи» делят вторую строчку в группе А вместе с OG.

PSG.LGD уже обеспечила себе выход в верхнюю сетку

Thunder Predator потеряла даже математические шансы на выход из группы и покидает The International 10 до плэй-офф, заработав $ 100 тысяч.

В четвертый игровой день московскому коллективу предстоит матч с Team Aster. Состав занимает седьмое место в группе. Для попадания в верхнюю сетку Virtus.Pro необходима победа.

Team Spirit встречалась с Quincy Crew и Fnatic. Обе встречи российская команда завершила со счётом 2:0 и теперь занимает пятое место в группе B. 10 октября «Спиритам» предстоят встречи с SG esports — аутсайдерами группы — и Beastcoast. При двух победах Team Spirit с большой долей вероятности окажется в верхней сетке плэй-офф.

Шанс на вылет в группе B есть сразу у трёх коллективов: SG esports, Quincy Crew и Fnatic. Если команды займут последнее место с одинаковой статистикой, то сыграют друг с другом в серии до двух побед.

Результаты после третьего игрового дня

Четвёртый день — 10 октября — станет последним в групповой стадии, участники уйдут на перерыв и вернутся уже 12 октября.

Новость по теме The International 2021: расписание четвёртого дня и где смотреть матчи

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. 18 команд со всего мира разыгрывают призовой фонд в $ 40 млн.