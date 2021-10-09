The International 2021: расписание четвёртого дня и где смотреть матчи

В групповом этапе The International 2021 по Dota 2 подходит последний игровой день. У обеих российских команд — Virtus.pro и Team Spirit — осталось несколько матчей, но каждый из них имеет значение. От их результатов зависит, смогут ли оба коллектива попасть в верхнюю сетку плей-офф.

Расписание четвёртого игрового дня TI10

10:00 мск. PSG.LGD — Elephant

10:00 мск. Quincy Crew — SG e-sports

10:00 мск. Team Spirit — beastcoast

10:00 мск. Team Spirit — Fnatic

12:00 мск. Invictus Gaming — OG

12:00 мск. Evil Geniuses — Team Undying

12:00 мск. Virtus.pro — Team Aster

12:00 мск. T1 — TP

14:00 мск. Team Secret — Vici Gaming

14:00 мск. PSG.LGD — beastcoast

14:00 мск. Elephant — Quincy Crew

14:00 мск. Team Spirit — SG e-sports

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Русскоязычная трансляция

Англоязычная трансляция

В Dota 2 во вкладке «Просмотр»

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.