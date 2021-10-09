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The International 2021: расписание на 10 октября 2021

The International 2021: расписание четвёртого дня и где смотреть матчи
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В групповом этапе The International 2021 по Dota 2 подходит последний игровой день. У обеих российских команд — Virtus.pro и Team Spirit — осталось несколько матчей, но каждый из них имеет значение. От их результатов зависит, смогут ли оба коллектива попасть в верхнюю сетку плей-офф.

Расписание четвёртого игрового дня TI10

  • 10:00 мск. PSG.LGD — Elephant
  • 10:00 мск. Quincy Crew — SG e-sports
  • 10:00 мск. Team Spirit — beastcoast
  • 10:00 мск. Team Spirit — Fnatic
  • 12:00 мск. Invictus Gaming — OG
  • 12:00 мск. Evil Geniuses — Team Undying
  • 12:00 мск. Virtus.pro — Team Aster
  • 12:00 мск. T1 — TP
  • 14:00 мск. Team Secret — Vici Gaming
  • 14:00 мск. PSG.LGD — beastcoast
  • 14:00 мск. Elephant — Quincy Crew
  • 14:00 мск. Team Spirit — SG e-sports

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.

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