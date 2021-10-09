The International 2021: расписание четвёртого дня и где смотреть матчи
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В групповом этапе The International 2021 по Dota 2 подходит последний игровой день. У обеих российских команд — Virtus.pro и Team Spirit — осталось несколько матчей, но каждый из них имеет значение. От их результатов зависит, смогут ли оба коллектива попасть в верхнюю сетку плей-офф.
Расписание четвёртого игрового дня TI10
- 10:00 мск. PSG.LGD — Elephant
- 10:00 мск. Quincy Crew — SG e-sports
- 10:00 мск. Team Spirit — beastcoast
- 10:00 мск. Team Spirit — Fnatic
- 12:00 мск. Invictus Gaming — OG
- 12:00 мск. Evil Geniuses — Team Undying
- 12:00 мск. Virtus.pro — Team Aster
- 12:00 мск. T1 — TP
- 14:00 мск. Team Secret — Vici Gaming
- 14:00 мск. PSG.LGD — beastcoast
- 14:00 мск. Elephant — Quincy Crew
- 14:00 мск. Team Spirit — SG e-sports
Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.
- Русскоязычная трансляция
- Англоязычная трансляция
- В Dota 2 во вкладке «Просмотр»
Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.
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