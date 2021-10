Игры из нового абонемента Nintendo Switch Online добавят с 60 Гц

Nintendo порадовала поклонников Nintendo 64 новостями, что в Европе и России игры расширенного абонемента Nintendo Switch Online добавят с NTSC — то есть они будут работать при 60 герцах. Оригинальные PAL-версии работали с 50 герцами с худшей производительностью.

Версии PAL (Европа) могли не только работать хуже NTSC (США), но и иметь иное соотношение сторон с горизонтальными чёрными полосами сверху и снизу экрана.

При этом у некоторых релизов в NSO будут и PAL-версии с дополнительными языками — тут уже, видимо, придётся выбирать между производительностью и набором языков. В России, к счастью или нет, игры официально не переводили, поэтому и выбор считайте уже сделан.

Расширенный абонемент Nintendo Switch Online запустят в конце октября. Цена неизвестна, но стартовая линейка выглядит следующим образом:

Игры Nintendo 64

Super Mario 64

Mario Kart 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Yoshi's Story

WinBack: Covert Operations

Star Fox 64

Sin and Punishment.

После релиза планируют добавить The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario и Pokémon Snap.

Игры SEGA Mega Drive