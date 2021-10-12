На The International 2021 по Dota 2 состоялась церемония открытия плей-офф

В Румынии прошла церемония открытия плей-офф турнира The International 10 по Dota 2.
Сперва Valve показала исполнение главной музыкальной темы игры на скрипке и пианино в исполнении азиатских исполнителей. После этого была небольшая ретроспектива событий прошлого года: перенос TI10 на следующий год и пустые улицы по всему миру.
Чуть позже показали появление каждой команды на арене: IG и Aster отделались только логотипами, так как у игроков обнаружили COVID-19 и они будут играть из своих номеров.
Сразу после представления команд высказался Гейб Ньюэлл, бессменный глава Valve.
Добро пожаловать на The International! Прошло немало времени, и мы наконец-то можем провести этот турнир вновь. Я очень рад видеть, что лучшие команды мира собрались здесь, чтобы определить сильнейшего. От имени всей команды Valve я благодарю правительство Румынии за то, что помогли нам с проведением ивента. Посмотрим же Доту!
В конце церемонии победители прошлых The International передавали друг другу Aegis. Последний победитель OG водрузила его на пьедестал, тем самым открывая стадию плей-офф TI10.
Плей-офф The International 10 стартовал и продлится до 17-го числа. Команды разыгрывают более $ 40 млн.
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