The International 2021: расписание третьего дня плей-офф и сетка

Заключительная стадия The International 2021 подошла к середине. Аутсайдеры уже точно покинули турнир, фавориты закрепились в топ-8, а в нижней сетке определились крепкие команды. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit продолжают борьбу на чемпионате.

Составу Виталия Save- Мельника предстоит играть уже 14 октября. В матче с PSG.LGD определится первый полуфиналист верхней сетки. Поединок стартует в 18:00 мск.

Расписание матчей TI10 на 14 октября

Все матчи пройдут до двух побед. Проигравшие первых двух поединков покинут ивент.

09:00 мск. T1 — Alliance

12:00 мск. Vici Gaming — Evil Geniuses

15:00 мск. Invictus Gaming — Team Secret

18:00 мск. PSG.LGD — Virtus.pro

Вторая команда из СНГ — Team Spirit — продолжит выступление 15 октября. Ей предстоит матч с OG, которая выиграла два прошлых ивента серии и обладает действующим статусом двукратного чемпиона мира.

Актуальная сетка турнира

The International 2021 проходит в Бухаресте с 7 по 17 октября. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой фонд в $ 40 млн. Чемпионат уже покинули несколько участников.