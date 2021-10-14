The International 2021: расписание третьего дня плей-офф и сетка

Заключительная стадия The International 2021 подошла к середине. Аутсайдеры уже точно покинули турнир, фавориты закрепились в топ-8, а в нижней сетке определились крепкие команды. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit продолжают борьбу на чемпионате.
Составу Виталия Save- Мельника предстоит играть уже 14 октября. В матче с PSG.LGD определится первый полуфиналист верхней сетки. Поединок стартует в 18:00 мск.
Расписание матчей TI10 на 14 октября
Все матчи пройдут до двух побед. Проигравшие первых двух поединков покинут ивент.
- 09:00 мск. T1 — Alliance
- 12:00 мск. Vici Gaming — Evil Geniuses
- 15:00 мск. Invictus Gaming — Team Secret
- 18:00 мск. PSG.LGD — Virtus.pro
Вторая команда из СНГ — Team Spirit — продолжит выступление 15 октября. Ей предстоит матч с OG, которая выиграла два прошлых ивента серии и обладает действующим статусом двукратного чемпиона мира.
Актуальная сетка турнира
The International 2021 проходит в Бухаресте с 7 по 17 октября. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой фонд в $ 40 млн. Чемпионат уже покинули несколько участников.
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