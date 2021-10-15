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Российские команды поставили сразу несколько рекордов на The International 2021

Российские команды поставили сразу несколько рекордов на The International 2021
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На The International 2021 по Dota 2 осталось всего 7 команд, две из которых представляют Россию. Таким образом Virtus.pro и Team Spirit обновили сразу несколько рекордов для региона СНГ. Коллективы встретятся в четвёртом раунде нижней сетки 15 октября в 16:00 мск.

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  • Это первое СНГ-дерби со времён TI1, когда Natus Vincere и Moscow Five встретились в первом раунде плей-офф.
  • Ещё никогда в топ-6 The International не было двух команд из СНГ.
  • Либо Virtus.pro, либо Team Spirit пройдёт в топ-4 — это лучший результат для СНГ со времён The International 2013, когда NAVI дошли до финала и уступили Alliance.
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Ну и не стоит забывать о деньгах. Состав Team Spirit по Dota 2 уже заработал больше, чем клуб получил за участие в турнирах дисциплины за всё время. Для молодых игроков из Virtus.pro это тоже важное достижение — предыдущие ростеры организации (включая «Золотой состав») не поднимались выше топ-6.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой фонд в $ 40 млн, победитель заберёт $ 18,2 млн.

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