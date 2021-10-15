Двукратный чемпион мира OG не сможет в третий раз завоевать титул на The International

Двукратные чемпионы мира из OG вылетели из The International 2021 по Dota 2. Европейская команда не сможет побороться за титул в третий раз подряд. Ранее она выиграла TI8 и TI9.
OG хорошо провела групповую стадию, остановившись на третьей позиции в общем зачёте. Это гарантировало ей выход в верхнюю сетку плей-офф. В первом же матче коллектив проиграл Team Secret со счётом 0:2 и упал в нижнюю. Там OG выбила из турнира Quincy Crew, что можно назвать братской дуэлью: в составе европейцев играет SumaiL, а в американской команде выступает его брат YawaR.
В следующем раунде OG встретилась с российской командой Team Spirit и проиграла ей со счётом 0:2. Двукратные чемпионы мира остановились на 7-8 месте и заработали миллион долларов.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Общий призовой фонд соревнований составил $ 40 млн.
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