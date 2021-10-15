Стартовал матч Virtus.pro — Team Spirit на The International 2021. Где смотреть?
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На The International 2021 начался матч Virtus.pro — Team Spirit. Это первое российское дерби на The International спустя целых 10 лет, и первое в принципе на таком этапе чемпионата. Обе команды находятся в шаге от топ-4 ивента.
Где смотреть матч?
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Победитель матча выйдет в полуфинал нижней сетки и гарантирует себе минимум $ 2,4 млн. За выход в финал лузеров ему предстоит поединок либо с Vici Gaming, либо с Invictus Gaming. Обе команды представляют Китай.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. На чемпионате осталось всего семь участников, они разделят большую часть призового фонда в $ 40 млн. Победитель ивента заберёт $ 18 млн.
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