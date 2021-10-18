Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Уткин — о The International: в «Игре в кальмара» денег больше, зато тут все живы. Или нет?

Уткин — о The International: в «Игре в кальмара» денег больше, зато тут все живы. Или нет?
Комментарии

Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на победу российской команды Team Spirit в турнире The International 2021 по Dota 2.

Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом. Team Spirit заработала $ 18,2 млн призовых, что сделало её участников самыми богатыми игроками в Dota 2 в СНГ.

«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Dota 2, но, видимо, победа в International — серьёзное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18 лимонов в долларах?

Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021