Уткин — о The International: в «Игре в кальмара» денег больше, зато тут все живы. Или нет?
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на победу российской команды Team Spirit в турнире The International 2021 по Dota 2.
Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом. Team Spirit заработала $ 18,2 млн призовых, что сделало её участников самыми богатыми игроками в Dota 2 в СНГ.
«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Dota 2, но, видимо, победа в International — серьёзное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18 лимонов в долларах?
Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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