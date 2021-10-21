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В Санкт-Петербурге пройдёт турнир Red Bull Flick по CS:GO

В Санкт-Петербурге пройдёт турнир Red Bull Flick по CS:GO
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24 октября в Санкт-Петербурге состоится чемпионат Red Bull Flick по CS:GO. Мероприятие проведут в городском Планетарии, который расположен по адресу Александровский парк дом 4.

Red Bull Flick — уникальное состязание от производителя энергетиков Red Bull. Чемпионат проходит в нестандартном формате: две команды по два человека в каждой должны захватить на карте точки удерживать их, чтобы зарабатывать очки. При этом каждая должна помешать оппоненту завоевать их, чтобы вырваться вперёд.

Программа мероприятия состоит не только из киберспорта. Ивент откроется выступлением диджея Евгения MARTEL X LETRAM, а перед гранд-финалом состоится шоу-матч с известными блогерами. Комментировать поединки будут Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин и Алексей «РCH3LK1N» Пчелкин.

Программа мероприятия (всё указанное время — московское)

  • 10:00. Открытие площадки
  • 10:00 – 10:45. DJ-сет от Евгения MARTEL X LETRAM
  • 10:45 – 11:00. Презентация команд и открытие гранд-финала
  • 11:00 – 12:15. Первый полуфинал
  • 12:30 – 13:45. Второй полуфинал
  • 14:00 – 15:15. Шоу-матч с блогерами
  • 15:30 – 16:45. Гранд-финал
  • 17:00 – 17:15. Награждение победителя
  • 17:15 – 18:00. Пресс-подходы
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