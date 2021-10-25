Apex Legends: геймплейный трейлер сезона «Побег» посвятили героине Эш и новой карте

Apex Legends получила геймплейный трейлер свежего сезона «Побег». Он стартует в королевской битве уже 2 ноября.
В ролике показали новую карту, особенности героини Эш из Titanfall 2 и многое другое.
Свежая карта «Место бури» станет живописным и опасным местом одновременно. На локации игроки столкнуться с различными существами и другими преградами. Эш сможет кидать связывающие гранаты и создавать мгновенные порталы.
Также авторы показали в действии пистолет-пулемёт C.A.R. Его преимущество на поле боя — высокая скорострельность и точные попадания пуль. Пушка позволит совершать быстрые убийства и ловко двигаться.
25 октября спало эмбарго на публикацию рецензий Marvel's Guardians of the Galaxy. Почти все журналисты в один голос восхваляют экшен Eidos Montreal и ставят его рядом с крупными конкурентами.
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