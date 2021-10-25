В первых обзорах «Стражей Галактики» называют лучшей игрой Marvel

Сегодня, 25 октября, спало эмбарго на публикацию обзоров «Стражей Галактики» от Eidos Montreal. Игра получила преимущественно высокие оценки.

Отмечают отличный арт-дизайн и химию между персонажами. Также подчёркивают, что экшен в целом не уступает более крупным конкурентам вроде «Человека-паука» от Insomniac Games.

Самый высокий средний балл на Metacritic получила версия для Xbox Series — 83 из 100. У PS5-версии набралось на два балла меньше, тогда как на ПК «Стражей Галактики» оценили хуже всего — 72 балла.

Оценки Guardians of the Galaxy

Автор рецензии из издания Push Square подчеркнул, что разработчики рассказали оригинальную и интересную историю, которая понравится каждому. Также журналист выделил колоритным персонажей.

Guardians of the Galaxy — невероятное и смешное приключение. Игра подпитывается энергией фильмов и комиксов, тем самым становясь лучше. Получилась оригинальная и крутая история.

Основная претензия журналиста из издания PC Gamer в том, что экшен получился слишком забагованным. По его мнению, в игре много технических проблем — они мешают насладиться процессом.

Самая большая проблема «Стражей Галактики» — баги. Во время битвы с боссами они куда-то пропадали и мне приходилось перезапускать контрольные точки снова и снова.

Мы поделились и нашим обзором новинки. Игра нам сильно понравилась, однако боевую систему следовало сделать глубже, а ещё эффективнее рекламировать новинку. Square Enix, как так?

«Стражи Галактики» выйдут уже завтра, 26 октября, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.