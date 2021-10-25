В первых обзорах «Стражей Галактики» называют лучшей игрой Marvel

Сегодня, 25 октября, спало эмбарго на публикацию обзоров «Стражей Галактики» от Eidos Montreal. Игра получила преимущественно высокие оценки.
Отмечают отличный арт-дизайн и химию между персонажами. Также подчёркивают, что экшен в целом не уступает более крупным конкурентам вроде «Человека-паука» от Insomniac Games.
Самый высокий средний балл на Metacritic получила версия для Xbox Series — 83 из 100. У PS5-версии набралось на два балла меньше, тогда как на ПК «Стражей Галактики» оценили хуже всего — 72 балла.
Оценки Guardians of the Galaxy
- Game Informer — 8,5/10
- IGN — 8/10
- The Gamer — 8/10
- VG247 — 8/10
- Push Square — 8/10
- PC Gamer — 7/10
- ScreenRant — 7/10
Автор рецензии из издания Push Square подчеркнул, что разработчики рассказали оригинальную и интересную историю, которая понравится каждому. Также журналист выделил колоритным персонажей.
Guardians of the Galaxy — невероятное и смешное приключение. Игра подпитывается энергией фильмов и комиксов, тем самым становясь лучше. Получилась оригинальная и крутая история.
Основная претензия журналиста из издания PC Gamer в том, что экшен получился слишком забагованным. По его мнению, в игре много технических проблем — они мешают насладиться процессом.
Самая большая проблема «Стражей Галактики» — баги. Во время битвы с боссами они куда-то пропадали и мне приходилось перезапускать контрольные точки снова и снова.
Мы поделились и нашим обзором новинки. Игра нам сильно понравилась, однако боевую систему следовало сделать глубже, а ещё эффективнее рекламировать новинку. Square Enix, как так?
«Стражи Галактики» выйдут уже завтра, 26 октября, на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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