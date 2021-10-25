В новом ролике Halo Infinite уже нашли мемного Крейга. У него теперь борода
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Прошлым летом показ Halo Infinite прошёл настолько катастрофически, что у проблемы появилось своё лицо — им стал брут Крейг. Сегодня же издатель провёл первый с того момента показ кампании, а зоркие фанаты уже выследили обновлённого Крейга.
Крейг в 2020 году
Крейг в 2021 году
Первоначальный Крейг стал настолько популярным, что Microsoft и разработчики из 343 Industries признали его каноничность и временно сделали эдаким амбассадором шутера. Учитывая перенос на целый год, в игре наверняка найдётся какая-то более весомая отсылка на плоского противника.
Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК. Подписчики Xbox Game Pass в день релиза получат доступ к сюжетной кампании, тогда как мультиплеер будет условно-бесплатным для всех.
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