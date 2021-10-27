Все российские команды сохранили шансы выйти во второй этап PGL Major Stockholm 2021

Завершился второй игровой день PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Все три российские команды — Virtus.pro, Team Spirit и Entropiq — закончили его со статистикой 2-1. Завтра у коллективов будет шанс выйти в следующий этап Legends.
27 октября завершился второй круг матчей стадии Challengers. Virtus.pro не смогла одолеть FaZe Clan, а Team Spirit и Entropiq расправились с TyLoo и Moviestar Riders соответственно.
После второго игрового дня уже определились две команды, которые выйдут в стадию Legends. Ими стали FaZe Clan и Copenhagen Flames. Обе команды выиграли три матча, что и гарантировало им проход в следующую стадию.
PGL Major Stockholm 2021 проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября. Лучшие команды мира сражаются за $ 2 млн, триумфатор ивента заберёт половину этой суммы. Ещё два представителя СНГ — NAVI и Gambit — ждут начала стадии Legends.
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