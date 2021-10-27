Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все российские команды сохранили шансы выйти во второй этап PGL Major Stockholm 2021

Все российские команды сохранили шансы выйти во второй этап PGL Major Stockholm 2021
Комментарии

Завершился второй игровой день PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Все три российские команды — Virtus.pro, Team Spirit и Entropiq — закончили его со статистикой 2-1. Завтра у коллективов будет шанс выйти в следующий этап Legends.

27 октября завершился второй круг матчей стадии Challengers. Virtus.pro не смогла одолеть FaZe Clan, а Team Spirit и Entropiq расправились с TyLoo и Moviestar Riders соответственно.

После второго игрового дня уже определились две команды, которые выйдут в стадию Legends. Ими стали FaZe Clan и Copenhagen Flames. Обе команды выиграли три матча, что и гарантировало им проход в следующую стадию.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября. Лучшие команды мира сражаются за $ 2 млн, триумфатор ивента заберёт половину этой суммы. Ещё два представителя СНГ — NAVI и Gambit — ждут начала стадии Legends.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021