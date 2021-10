Президент Marvel Studios хотел убить всех первых Мстителей во «Мстителях: Финал»

Блокбастер «Мстители: Финал» вышел в 2019 году и завершил истории некоторых персонажей. Например, в фильме погибли Железный человек и Чёрная вдова, а Капитана Америка отправился в прошлое.

Однако изначально президент Marvel Studios Кевин Файги хотел убить весь оригинальный состав Мстителей.

Об этом рассказал режиссёр картины Джо Руссо в новой книге The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Univers. По его словам, такая идея была сразу отклонена, потому что тогда фильм пришлось бы растягивать и уделить время для прощания с каждым героем.

Первоначально Кевин сказал, что хочет увидеть концепцию в стиле «Истории игрушек 3». То есть, чтобы «все герои прыгнули в печь».

В итоге Халк, Соколиный глаз, Тор остались живы и продолжают свой путь в киновселенной Marvel. Зелёный монстр появится в сериале «Женщина-халк», Клин Бартон получил свой сольный сериал, а Тор сыграет главную роль в четвёртом одноимённом фильме.