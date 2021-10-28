Президент Marvel Studios хотел убить всех первых Мстителей во «Мстителях: Финал»

Блокбастер «Мстители: Финал» вышел в 2019 году и завершил истории некоторых персонажей. Например, в фильме погибли Железный человек и Чёрная вдова, а Капитана Америка отправился в прошлое.
Однако изначально президент Marvel Studios Кевин Файги хотел убить весь оригинальный состав Мстителей.
Об этом рассказал режиссёр картины Джо Руссо в новой книге The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Univers. По его словам, такая идея была сразу отклонена, потому что тогда фильм пришлось бы растягивать и уделить время для прощания с каждым героем.
Первоначально Кевин сказал, что хочет увидеть концепцию в стиле «Истории игрушек 3». То есть, чтобы «все герои прыгнули в печь».
В итоге Халк, Соколиный глаз, Тор остались живы и продолжают свой путь в киновселенной Marvel. Зелёный монстр появится в сериале «Женщина-халк», Клин Бартон получил свой сольный сериал, а Тор сыграет главную роль в четвёртом одноимённом фильме.
- 28 октября 2021
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
10:58
-
10:55
-
10:39
-
10:31
-
10:15
-
09:59
-
09:48
-
08:56
-
00:34
- 27 октября 2021
-
22:58
-
21:31
-
21:13
-
20:25
-
19:19
-
18:34
-
18:28
-
18:13
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:06
-
16:02
-
15:44
-
14:42
-
14:41
-
14:01
-
13:57
-
13:44
-
13:15
-
12:58
-
11:56
-
11:54