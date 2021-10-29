Вторую часть «Дюны» начнут снимать осенью 2022 года

Режиссёр блокбастера «Дюна» Дени Вильнёв планирует начать съёмки второй части франшизы не раньше осени 2022 года. По его словам, эта дата кажется самой реалистичной, поскольку предстоит сделать много работы.

По словам Вильнёва, он хочет, чтобы зрители увидели новую часть как можно скорее, и для этого он прикладывает все силы. Команде создателей фильма не придётся начинать с нуля, поскольку уже есть актёры на роли, локации и часть сценария.

Дени Вильнёв также подчеркнул, что работа с каждой лентой для него что-то вроде обучения. В процессе он сам совершенствуется как режиссёр.

Каждый фильм для меня — хорошее обучение. У меня есть опыт работы с первой «Дюны», и я планирую применить все знания для съёмок продолжения.

28 октября постановщик выразил желание снять всего три «Дюны» и сделать трилогию. Больше всего Вильнёв хочет экранизировать роман «Мессия Дюны».

Премьера второй части «Дюны» состоится 20 октября 2023 года.