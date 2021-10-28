Дени Вильнёв хочет снять три «Дюны»

Постановщик блокбастера «Дюна» Дени Вильнёв хотел бы снять по франшизе как минимум три фильма. По его словам, есть ещё так много интересных историй из этой вселенной, которые заслуживают полноценной экранизации.

Автор оригинальных романов Фрэнк Герберт написал шесть книг, раскрывающих франшизу ещё больше. Вильнёв подчеркнул, что у него есть желание снять картину по роману «Мессия Дюны».

Я хотел бы снять три фильма. Дело не в том, что я хочу сделать свою франшизу, а в том, что «Дюна» — огромная и богатая история, которая не обойдётся одним фильмом.

Вероятно, на фоне успеха первой части и подтвержденной второй, Warner Bros. и студия Legendary дадут добро на расширение вселенной в виде экранизации других романов.

Вторая часть «Дюны» выйдет 20 октября 2023 года.