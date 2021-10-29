Звезда «Вечных» отреагировал на ревью-бомбинг фильма из-за персонажа-гея
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28 октября в сети обратили внимание, что многие специально занижают рейтинг «Вечных» на портале IMDb из-за персонажа-гея. На это отреагировал актёр Кумэйл Нанджиани, который сыграл в ленте главную роль.
В ответ на статью издания The Direct про занижение рейтингов блокбастера Нанджиани иронично подчеркнул, что команда «расстроила правильных людей». В данный момент обращения актёра удалено.
Администрация сайта IMDb уже подчистила негативные отзывы о ленте и запретила оставлять мнения до премьеры. В США «Вечные» выйдут 5 ноября, а премьера в России состоится 8 числа.
Сюжет ленты расскажет о расе бессмертных сверхлюдей, которые призваны защищать Землю от различных опасностей. После щелчка Таноса команда собралась вновь и выступила против зла.
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