Из-за низких оценок «Вечные» могут остаться без сиквела

«Вечные» получили рекордно низкие оценки фильмов Marvel Studios в истории. Вероятно, дело даже не в наличии персонажа-гея, поскольку картину ругают также за невнятный сюжет, плохое повествование и «мёртвых» героев.
Из-за всей критики «Вечные» могут и не получить продолжение. Прямо о связи оценок будущего фильма не говорят, но продюсер Marvel Studios Нейт Мур не отрицает отсутствие сиквела — идеи для него, впрочем, уже есть.
У нас действительно есть мысли для создания сиквела «Вечных», но это не значит, что мы займёмся их реализацией.
Первые отзывы от простых зрителей появятся после премьеры в США, которая состоится 5 ноября. До России блокбастер доберётся лишь к восьмому числу. В ленте будет две сцены после титров, которые намекают на будущее киновселенной.
29 октября звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани отреагировал на критику картины из-за ЛГБТ-персонажа. Он подчеркнул, что что команда «расстроила правильных людей».
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