За VR-версию GTA San Andreas отвечает студия автора L.A. Noire

В сети обратили внимание, что за VR-версию GTA San Andreas отвечает австралийская студия Video Games Deluxe. Само название вам вряд ли что-то скажет, но творение её учредителя Брэндан МакНамара наверняка знакомо — это L.A. Noire.

Детективный экшен МакНамара делала в студии Team Bondi, которая после выпуска проекта обанкротилась и закрылась, но уже в 2016 году творец открыл Video Games Deluxe. И именно его студия занималась VR-вариантом L.A. Noire с подзаголовком L.A. Noire: The VR Case Files.

Ещё в 2020 году появились сведения, что VGD и Rockstar вновь работают вместе, и на прошлой неделе мы узнали над чем — GTA San Andreas для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. Это уже второй подобный порт для устройства. Буквально на днях вышла Resident Evil 4 VR, а ещё в разработке новые Assassin's Creed и Splinter Cell.