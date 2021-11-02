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Российский Comic Con и «ИгроМир» 2021 пройдут в онлайн-формате с 20 по 21 ноября

Российский Comic Con и «ИгроМир» 2021 пройдут в онлайн-формате с 20 по 21 ноября
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В середине сентября стало известно, что Comic Con Russia и «ИгроМир» перенесли на 2022 год в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией. Однако это не помешает организаторам провести выставку и фестиваль в онлайн-формате с 20 по 21 ноября.

Трансляция пройдёт в официальном сообществе Comic Con Russia во «ВКонтакте». На мероприятиях ожидается то же самое, что и во время ивентов в жизни — эксклюзивные материалы по играм, фильмам, презентация новых комиксов, косплей и многое другое.

Ведущими выступят Марина Тинкер и Сергей Хоббит. Организаторы призвали следить за новостями и обновлениями. Провести Comic Con Russia и «ИгроМир» в классическом режиме планируется только в 2022-м, если ситуация на тот момент станет лучше.

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В 2020 году выставку и фестиваль тоже хотели провести в обычном режиме, но из-за пандемии COVID-19 планы реализовать не получилось. Подобное происходит и сейчас.

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