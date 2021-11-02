«Матрица: Воскрешение» получит платные NFT-аватары

Кинокомпания Warner Bros. совместно с платформой Niftyʼs выпустят NFT-аватары, вдохновлённые блокбастером «Матрица: Воскрешение». Купить токены можно будет с 30 ноября. Цена за штуку — $ 50 (примерно 3600 рублей).
Авторы NFT-аватаров предупредили, что токены будут связаны не с главными героями будущей картины, а простыми людьми, живущими в мире «Матрицы». Генеральный директор и соучредитель Nifty's Джефф Марсилио подчеркнул, что цифровая идентичность в реальности очень близка к теме ленты.
Мы действительно считаем, что тема цифровой идентичности, выбора и обладания ей резонирует с темами франшизы. У нас появилась возможность распространить NFT в массы.
Warner Bros. просит обратить внимание на 16 декабря. В этот день выйдет «Матрица: Воскрешение», а все обладатели NFT-аватаров получат возможность принять синюю или красную таблетку. В первом случае можно будет сохранить свой аватар в «Матрице», а во втором — стать союзником Сопротивления. Изменятся ли при этом сами аватары — неизвестно.
Опыт с этой франшизой для Warner Bros. не первый. Ранее компания выпускала токены с героями фильма «Космический джем: Новое поколение».
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