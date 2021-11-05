Nintendo после «Марио» планирует снимать больше фильмов по своим играм

В данный момент Nintendo и студия Illumination разрабатывают анимационный фильм по Super Mario Bros. Лента выйдет лишь в конце 2022 года, однако компания не ограничится лишь одной экранизацией.

По словам директора Nintendo Сигэру Миямото, планируется снять ещё больше фильмов по различным сериям. Таким образом, считает Миямото, люди перестанут ассоциировать Nintendo только с играми, ведь появятся ещё и фильмы. По слухам, в работу уже планируют запустить мультфильм про Донки Конга.

Также Сигэру Миямото подчеркнул, что лента о Марио почти завершена. Создатели картины вкладывают в неё все силы, чтобы порадовать как фанатов, так и обычных зрителей. К тому же ожидается, что после завершения съёмок фильма по Super Mario Bros. сразу же начнут производство следующей ленты.

В сети появился синопсис «Бэтмена» Мэтта Ривза. Он гласит, что картина будет детективным триллером с экшен-сценами, а сам Тёмный рыцарь предстанет мрачным и грубым.