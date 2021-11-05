Сколько можно? Отложили «Ведьмака» с Cyberpunk 2077 и Diablo 4 с Overwatch 2 / Чемп.NEWS
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Волна переносов: обновлённый «Ведьмак» не выйдет в этом году, а Diablo 4 и Overwatch 2 отложены на неопределённый срок. Дождёмся?
К сожалению, пятница — не всегда повод для радости. Это 21-й выпуск наших видеоновостей, а с ним и новые разочарования. У компании Blizzard снова проблемы: падение акций, кадровые перестановки, критика от игроков и переносы Diablo 4 и Overwatch 2. Ждать придётся долго, а ведь игры были анонсированы ещё в 2019 году.
В CD Projekt RED тоже неспокойно: новые версии The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 не выйдут в этом году. Польские разработчики обещали порадовать нас в 2021 году, но не успевают.
21-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 21-го выпуска «Чемп.News»
- Игра Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за первый год. Больше, чем Fortnite и GTA 5.
- «Ведьмаку» исполнилось 14 лет: вспоминаем, как делали первое приключение Геральта.
- На создание настольной игры по «Скайриму» собрали деньги всего за 28 минут.
- Отменённая игра от студии Hangar 13 была «смесью Ктулху и Saints Row».
- И многое другое.
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