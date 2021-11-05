Волна переносов: обновлённый «Ведьмак» не выйдет в этом году, а Diablo 4 и Overwatch 2 отложены на неопределённый срок. Дождёмся?

Сколько можно? Отложили «Ведьмака» с Cyberpunk 2077 и Diablo 4 с Overwatch 2 / Чемп.NEWS

К сожалению, пятница — не всегда повод для радости. Это 21-й выпуск наших видеоновостей, а с ним и новые разочарования. У компании Blizzard снова проблемы: падение акций, кадровые перестановки, критика от игроков и переносы Diablo 4 и Overwatch 2. Ждать придётся долго, а ведь игры были анонсированы ещё в 2019 году.

В CD Projekt RED тоже неспокойно: новые версии The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 не выйдут в этом году. Польские разработчики обещали порадовать нас в 2021 году, но не успевают.

21-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 21-го выпуска «Чемп.News»

Игра Genshin Impact заработала $ 3,7 млрд за первый год. Больше, чем Fortnite и GTA 5.

«Ведьмаку» исполнилось 14 лет: вспоминаем, как делали первое приключение Геральта.

На создание настольной игры по «Скайриму» собрали деньги всего за 28 минут.

Отменённая игра от студии Hangar 13 была «смесью Ктулху и Saints Row».

И многое другое.

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