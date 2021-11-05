Российская команда Gambit Esports прошла в полуфинал чемпионата мира по CS:GO

Состав российского киберспортивного клуба Gambit Esports по СS:GO переиграл FURIA в первом раунде плей-офф PGL Major Stockholm 2021. Матч завершился со счётом 2:0. Наша команда смогла выиграть и на пике бразильцев Inferno, и на своей карте — Overpass.

Gambit Esports прошла во второй раунд плей-офф. Теперь клуб будет ждать оппонента, который определится в матче Natus Vincere — Team Vitality. Эта встреча начнётся 5 ноября в 22:00 мск. Проигравший покинет ивент, а победитель выйдет на команду Владислава Nafany Горшкова.

FURIA покинула мейджор на 5-8 месте. Команда из Бразилии получит $70 тыс. призовых. Перед началом матча с Gambit футболист «ПСЖ» Неймар пожелал соотечественникам удачи, но этого не хватило.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме, Швеция. На турнире осталось всего пять участников, ещё один покинет ивент сегодня. Общий призовой чемпионата составил $ 2 млн, половину заберёт победитель.