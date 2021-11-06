Создатели Euro Truck Simulator 2 показали красоты российских рек

Разработчики Euro Truck Simulator 2 весной анонсировали дополнение «Сердце России». У аддона всё ещё нет даты выхода, но создатели продолжают делиться скриншотам и информацией. На этот раз — про реки России.

Игрокам предстоит часто проезжать вдоль известных рек. Среди них в Euro Truck Simulator 2 появятся Волга и Ока. Создатели выделили Вышневолоцкое водохранилище, которое было образовано по инициативе Петра I в 1719 году.

Также в Euro Truck Simulator 2 создадут паром, который будет курсировать через реку Свирь. Разработчики отметили, что по переправе получится перевозить грузовые автомобили, однако в реальности она для этого не используется. Создатели пошли на такой шаг ради улучшения игрового процесса из-за особенностей карты.

Euro Truck Simulator 2 вышла в 2012 году на ПК.