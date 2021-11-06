Выход Final Fantasy 14: Endwalker перенесли на две недели

Square Enix приняла решение отложить запуск расширения Endwalker для Final Fantasy 14. По словам руководителя проекта Наоки Ёсиды, он недоволен текущим состоянием дополнения.

Для отсрочки есть несколько причин, но вина за перенос ложится исключительно на меня как на руководителя производства. Позвольте мне принести свои искренние извинения.

Изначально выпуск Endwalker был запланирован на 23 ноября, однако теперь его отложили до 7 декабря. Релиз случится за день до выпуска Halo Infinite, хотя вряд ли у релизов такая уж общая аудитория — вряд ли это сильно скажется на шутере или MMORPG.

Новый график выпуска выглядит так:

Ранний доступ — 3 декабря

Официальный релиз — 7 декабря

Патч 6.01 — 21 декабря

Патч 6.05 — 4 января.

Final Fantasy 14 доступна на PS5, PS4 и ПК. За последние полгода аудитория MMORPG резко выросла на фоне скандалов с World of Warcraft. В один момент издателю даже пришлось остановить регистрацию новичков, чтобы сервера могли справляться с нагрузкой.