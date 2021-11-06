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Гроссмейстер Гарри Каспаров любит Hearthstone, но «Легенду» пока не взял

Гроссмейстер Гарри Каспаров любит Hearthstone, но «Легенду» пока не взял
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Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пообщался с PC Gamer в рамках продвижения своего мастер-класса. Гроссмейстер рассказал про интерес к играм Blizzard и любимые приёмы.

В разговоре Каспаров упомянул Hearthstone, с которой познакомился во время рекламы режима «Наёмники». Среди героев шахматист предпочитает Паладина и Друида, но не любит Магов и Разбойников.

Каспаров достаточно легко получил ранг «Алмаз 5», но «Легенду» не взял из-за нехватки времени. По словам гроссмейстера, он бы дошёл до высочайшего звания, если бы уделил этому больше времени.

Также Каспаров знаком с Warcraft 3: Reign of Chaos и The Frozen Throne, в которые играл в начале 2000-х годов с сыном. По словам шахматиста, подобные игры требуют ловкости рук, а он предпочитает проводить связи и расчёты. Поэтому Каспарову больше нравятся ККИ вроде Hearthstone.

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