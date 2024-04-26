26 апреля сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 400 млн рублей. Для достижения подобного результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 18 апреля. Картина выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

Фото: «Фонд Кино»

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое на свете: любовь и дружбу.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова.