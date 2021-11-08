S1mple о победе на мейджоре: «Мы, чёрт возьми, сделали это!»

Звезда Natus Vincere Александр s1mple Костылев поделился эмоциями после победы на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Снайпер еле сдерживал слёзы во время постматчевого интервью, но смог сказать важные слова.

Однажды я пообещал себе, что останусь в NAVI и выиграю мейджор. Сегодня мы сделали это! Многие не верили в нас, но мы, чёрт возьми, сделали это!



Во время второй карты мы должны были поверить друг в друга, поверить в камбэк. Да, карта была равная, но мы боролись до конца и победили. Горжусь своей командой! Мы — чемпионы!

NAVI выиграли PGL Major Stockholm 2021 и забрали миллион долларов. Общий призовой фонд мейджора составил рекордные $ 2 млн. G2 Esports, с которой украинский клуб сыграл в финале, получила $ 300 тыс.